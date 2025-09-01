Ο Πιότρ Στσέρεκ, ο άνδρας που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο αφού πήρε το καπέλο ενός παίκτη του US Open που προοριζόταν για έναν νεαρό φίλαθλο, εξέδωσε τελικά ανακοίνωση, στην οποία απολογείται.

Αποκαλύφθηκε τις τελευταίες ημέρες ότι πρόκειται για τον εκατομμυριούχο επιχειρηματία πίσω από την πολωνική εταιρεία πλακοστρώσεων Drogbruk, μετά από τη δημοσίευση ενός viral βίντεο που τον έδειχνε να αρπάζει το αναμνηστικό που ο Πολωνός τενίστας Καμίλ Μάιρζακ έδινε σε ένα παιδί, γνωστό ως Μπροκ.

Η ανάρτηση του CEO για το καπέλο του τενίστα – «Ζητώ ξεκάθαρα συγγνώμη»

Σε μακροσκελή ανάρτηση στον λογαριασμό της εταιρείας του στο Instagram, ο Στσέρεκ παραδέχθηκε ότι έκανε «ένα τεράστιο λάθος» και αποκάλυψε ότι στη συνέχεια επέστρεψε το καπέλο στον Μπροκ.

Ο ίδιος, που απενεργοποίησε τα σχόλια στην ανάρτηση «για λόγους προστασίας της οικογένειάς του», έγραψε: «Λόγω του περιστατικού που συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα του Καμίλ Μάιρζακ στο US Open, θα ήθελα να ζητήσω ξεκάθαρα συγγνώμη από το αδικημένο αγόρι, την οικογένειά του, όλους τους φιλάθλους και τον ίδιο τον παίκτη.

Έκανα ένα σοβαρό λάθος. Μέσα στη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό του πλήθους μετά τη νίκη, πίστεψα ότι ο τενίστας έδινε το καπέλο σε μένα –για τους γιους μου, που νωρίτερα είχαν ζητήσει αυτόγραφα. Αυτή η εσφαλμένη εντύπωση με έκανε να αντιδράσω ενστικτωδώς.

Σήμερα γνωρίζω ότι αυτό που έκανα φάνηκε σαν να πήρα επίτηδες ένα αναμνηστικό από ένα παιδί. Δεν ήταν πρόθεσή μου, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι πλήγωσα το αγόρι και απογοήτευσα τους φιλάθλους. Το καπέλο επιστράφηκε στον μικρό και η συγγνώμη προς την οικογένεια είναι απαραίτητη. Ελπίζω ότι τουλάχιστον εν μέρει αποκατέστησα τη ζημιά».

Και συνέχισε: «Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω: ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου, ούτε οι γιοι μου σχολιάσαμε αυτή την υπόθεση στα κοινωνικά δίκτυα ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο. Δεν χρησιμοποιήσαμε καμία νομική υπηρεσία για το θέμα. Όλες οι δήθεν δηλώσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δεν είναι δικές μας.

Για χρόνια η σύζυγός μου κι εγώ στηρίζουμε παιδιά και νέους αθλητές, αλλά αυτή η κατάσταση μου έδειξε ότι μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να ακυρώσει χρόνια δουλειάς και υποστήριξης. Είναι ένα επώδυνο αλλά αναγκαίο μάθημα ταπεινότητας για μένα.

Γι’ αυτό θα εμπλακώ ακόμη πιο ενεργά σε πρωτοβουλίες στήριξης παιδιών και νέων και σε δράσεις κατά της βίας και του μίσους. Πιστεύω ότι μόνο με πράξεις μπορώ να ξανακερδίσω την εμπιστοσύνη που χάθηκε».

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του Μάιρζακ, ο οποίος απέκλεισε τον Νο9 του ταμπλό, Κάρεν Κατσάνοφ, σε έναν επικό αγώνα πέντε σετ. Ο Πολωνός παίκτης πλησίασε την εξέδρα, έβγαλε το καπέλο του και προσπάθησε να το δώσει στον ενθουσιασμένο μικρό φίλαθλο.

Όμως στο βίντεο που προκάλεσε οργή, ο Στσέρεκ, που στεκόταν δίπλα στο παιδί, άπλωσε το χέρι, άρπαξε το καπέλο με το αυτόγραφο και το έβαλε στην τσάντα του, αφήνοντας τον μικρό απογοητευμένο να τον ρωτά: «Τι κάνεις;», ενώ ο Μάιχρτσακ απομακρυνόταν.

Αργότερα, ο Μάιρζακ επιβεβαίωσε στη New York Post ότι ο Στσέρεκ ήταν πράγματι ο άνδρας στο βίντεο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για χορηγό της τενιστικής ομοσπονδίας της Πολωνίας και σχολιάζοντας ότι υπήρξε «προφανώς κάποια παρεξήγηση».

Παράλληλα, σχόλια στο ίντερνετ κατονόμασαν τον Στσέρεκ, πρόεδρο της Drogbruk, ως «τον πιο μισητό άνθρωπο του διαδικτύου» και καταδίκασαν τη συμπεριφορά του.

«Μόνο ένας παλιάνθρωπος θα άρπαζε ένα καπέλο από τα χέρια ενός παιδιού», σχολίασε κάποιος.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Αν ο πρόεδρος της εταιρείας κλέβει τόσο ξεδιάντροπα το καπέλο ενός παιδιού, αν ήμουν πελάτης, δεν θα χρησιμοποιούσα ξανά τις υπηρεσίες του».