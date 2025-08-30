Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός προχώρησε στη διαγραφή 11 μοναχών που κατηγορούνται για στάση, σύμφωνα με το περιβάλλον του.

Η κίνηση αυτή έγινε μετά τις πρόσφατες καταγγελίες του, στις οποίες ανέφερε ότι οι στασιαστές μοναχοί εμποδίζουν την είσοδο στο μοναστήρι προσωπικών του αντικειμένων και φαρμάκων.

Σε χθεσινή γραπτή του δήλωση τόνισε: «Χωρίς φάρμακα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ρούχα. Υπό τις εντολές του αρχιπραξικοπηματία μοναχού Ησύχιου Μοχάμεντ και του ντόπιου οπλοφορούντος επιχειρηματία Αντώνη Καζαμία, οι τοπικές αστυνομικές αρχές δεν επιτρέπουν να μπουν στο μοναστήρι φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα παρά τις προσπάθειες του Έλληνα πρέσβη, ο οποίος είναι δίπλα μας. Απευθύνω έκκληση στη σεβαστή κυβέρνηση της Αιγύπτου να εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη είσοδο στο μοναστήρι φαρμάκων, τροφίμων, ρούχων και άλλων αναγκαίων για την επιβίωσή μας. Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι μέσα στο μοναστήρι που αφιερώσαμε τις ζωές μας και δίνουμε την ύστατη μάχη για το μέλλον του».

Παράλληλα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του σημείωσε: «Μετά από 60 χρόνια που βρίσκομαι στη Μονή για πρώτη φορά αισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος και φυλακισμένος σχεδόν, μη δυνάμενος να βγω από τη Μονή έξω προκειμένου να πάρω τα αναγκαία μου φάρμακα και ό,τι μικροπράγματα χρειάζομαι για να προχωρήσω.

Εγώ ζητώ πάντοτε από την ελληνική κυβέρνηση και από τον περιβάλλοντα χώρο εδώ, διότι τόσο η Αστυνομία στην περιοχή, συνεργαζόμενη με μερικούς Έλληνες, όπως τον κ. Καζαμία, δεν με αφήνουν ούτε αυτή τη μικρά κίνηση να κάνω, γι’ αυτό ζητώ τα δικαιώματά μου και οπωσδήποτε επέμβαση σε αυτόν τον χώρο της Αστυνομίας, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα απαραίτητα δικαιώματά μου».

Η κρίση στη Μονή Σινά έχει επιδεινωθεί αισθητά τις τελευταίες ημέρες, μετά την επιστροφή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και την εκδίωξη των μοναχών που είχαν στραφεί εναντίον του.