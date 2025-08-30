Ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου επιθέσεις με πυραύλους και drones στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για εκρήξεις.

🚨 Dnipro & Zaporizhzhia Under Massive Attack



Russia launched 20+ missiles, including Kalibrs & Iskanders, slamming into both cities.

•Zaporizhzhia: Apartment block destroyed, private homes hit, secondary detonations reported.

•Dnipro: Fires raging across districts as missiles… pic.twitter.com/icC05LwS6Y — 🇺🇦 Ukraine Frontline_Daily (@ukraine_frontup) August 30, 2025

«Η περιφέρεια δέχεται μαζική επίθεση. Ακούγονται εκρήξεις. Υπάρχουν πλήγματα σε Ντνίπρο και Πάβλογκραντ», αναφέρει ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια έως ότου λήξει ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα.

Dnipro has been hit with multiple missiles, ballistics and cruise, as well as drones.



Private houses are on fire.

No further details yet.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/sbi5MIlvpa — Tim White (@TWMCLtd) August 30, 2025

Στις αρχές της εβδομάδας, το Κίεβο παραδέχθηκε για πρώτη φορά πως ρωσικά στρατεύματα έχουν προωθηθεί στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολικά), όπου ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει πως προελαύνει από τον Ιούλιο.

Εν τω μεταξύ, στη Ζαπορίζια ο περιφερειάρχης Ιβάν Φέντοροφ ανέφερε πως τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού και δημοσιοποίησε στο Telegram φωτογραφίες κτιρίου που είχε παραδοθεί στις φλόγες.

Πηγή: ΑΠΕ