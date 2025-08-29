Η Τουρκία αποφάσισε να απαγορεύσει στα ισραηλινά πλοία να χρησιμοποιούν τα λιμάνια της και να επιβάλει περιορισμούς σε ορισμένα αεροσκάφη που εισέρχονται στον τουρκικό εναέριο χώρο, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Η Τουρκία έχει επικρίνει σφοδρά την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα και κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία στον παλαιστινιακό θύλακα – κατηγορία που το Ισραήλ αρνείται. Η Άγκυρα έχει διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με το Ισραήλ, έχει καλέσει για διεθνή μέτρα εναντίον του και έχει ζητήσει από τις παγκόσμιες δυνάμεις να σταματήσουν να το υποστηρίζουν.

Πηγές ανέφεραν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι οι τουρκικές λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει ανεπίσημα να απαιτούν από τους ναυτικούς πράκτορες να προσκομίζουν δηλώσεις ότι τα πλοία δεν συνδέονται με το Ισραήλ και δεν μεταφέρουν στρατιωτικά ή επικίνδυνα φορτία με προορισμό τη χώρα.

Μια άλλη πηγή είχε επίσης αναφέρει ότι τα πλοία με τουρκική σημαία θα απαγορευτεί να προσεγγίζουν ισραηλινά λιμάνια.

«Έχουμε διακόψει πλήρως το εμπόριο μας με το Ισραήλ, έχουμε κλείσει τα λιμάνια μας στα ισραηλινά πλοία», δήλωσε ο Φιντάν σε έκτακτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου για τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

«Δεν επιτρέπουμε σε εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρουν όπλα και πυρομαχικά προς το Ισραήλ να εισέρχονται στα λιμάνια μας, ούτε σε αεροσκάφη να εισέρχονται στον εναέριο χώρο μας», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αργότερα, τουρκική διπλωματική πηγή διευκρίνισε ότι ο Φιντάν αναφερόταν σε κυβερνητικές πτήσεις του Ισραήλ και πτήσεις που μεταφέρουν όπλα στη χώρα. «Τα σχόλια του υπουργού αφορούν επίσημες ισραηλινές πτήσεις και πτήσεις που μεταφέρουν όπλα ή πυρομαχικά στο Ισραήλ. Δεν ισχύει για εμπορικές πτήσεις διέλευσης», δήλωσε η πηγή.

Ο Φιντάν πρόσθεσε επίσης ότι η Τουρκία έχει την προεδρική έγκριση για να πραγματοποιήσει ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας από αέρος στη Γάζα.

«Τα αεροπλάνα μας είναι έτοιμα. Μόλις η Ιορδανία δώσει την έγκρισή της, θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε», είπε στους βουλευτές.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν σχολίασε άμεσα τις δηλώσεις του.