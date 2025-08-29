Η Γερμανία και η Γαλλία παρουσίασαν σήμερα σχέδια για βαθύτερη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης μιας πρωτοβουλίας για σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πυραύλων, σε κοινή διακήρυξη που κοινοποιήθηκε μετά τη συνάντηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία.

Η γαλλο-γερμανική πρωτοβουλία με την ονομασία Jewel, η οποία θα είναι ανοιχτή σε εταίρους, θα επισημοποιηθεί μέσω επιστολής προθέσεων, αναφέρει η διακήρυξη στην οποία οι δύο χώρες υπογράμμισαν επίσης τη δέσμευσή τους για την ανάπτυξη του έργου για τα άρματα μάχης Main Ground Combat System (MGCS).

Η Γερμανία είχε κατηγορήσει αυτόν τον μήνα τη γαλλική βιομηχανία ότι μπλόκαρε την επόμενη φάση ενός άλλου κοινού έργου, του κοινού προγράμματος μαχητικών αεροσκαφών FCAS.

Στη διακήρυξη και οι δύο χώρες αναφέρουν επίσης ότι θα ξεκινήσουν έναν στρατηγικό διάλογο για τη διασύνδεση της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της εστίασης στις ανεξάρτητες στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της Γαλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ