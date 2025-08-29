Περισσότεροι από έξι χιλιάδες Νοτιοσουδανοί πρόσφυγες έχουν εγκαταλείψει από τις αρχές του έτους έναν από τους μεγαλύτερους καταυλισμούς τους στην Κένυα, λόγω ελλείψεων τροφίμων που οφείλονται σε μειώσεις χρηματοδότησης για διεθνή βοήθεια, σύμφωνα με ενημέρωση των Ηνωμένων Εθνών στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες Πέμπτη.

Ο καταυλισμός προσφύγων Κακούμα, στη βορειοδυτική Κένυα, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στην επικράτεια της χώρας αυτής. Εκεί φιλοξενούνται το τρέχον διάστημα κάπου 300.000 άνθρωποι, υπήκοοι του Νότιου Σουδάν, της Σομαλίας, της Ουγκάντας και του Μπουρούντι.

Οι ανθρωπιστικοί οργανισμοί δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες και τον περασμένο μήνα ξέσπασαν διαδηλώσεις και ταραχές εξαιτίας της μείωσης των μερίδων των γευμάτων που μοιράζονται, εξαιτίας της περικοπής χρηματοδοτήσεων από τις ΗΠΑ και άλλους διεθνείς δωρητές.

Το Νότιο Σουδάν, χώρα όπου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι αντιμέτωπο με ακραία φτώχεια, είναι ταυτόχρονο βυθισμένο σε πολυετή αστάθεια και θεωρείται πως βρίσκεται στα πρόθυρα νέου εμφυλίου πολέμου. Η κατάσταση εξωθεί πολίτες του να περάσουν τα σύνορα, να γίνουν πρόσφυγες. Όμως πλέον στην Κένυα η ροή αντιστρέφεται.

«Από τον Ιανουάριο, περίπου 6.200 νοτιοσουδανοί πρόσφυγες έφυγαν από τον Κακούμα και τον Καλομπιγέι» (καταυλισμός-προέκταση του Κακούμα), σημείωσε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σε ανακοίνωσή της.

Μεταξύ του Ιουλίου και της 22ης Αυγούστου, περίπου 3.600 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, έφυγαν από τον πελώριο καταυλισμό, αριθμός που αντιπροσωπεύει «πάνω από τις μισές αναχωρήσεις φέτος», συμπλήρωσε η UNHCR.

«Οι πραγματικοί αριθμοί είναι πιθανόν υψηλότεροι, καθώς πολλές κινήσεις γίνονται μέσω ανεπίσημων διελεύσεων», διευκρίνισε η ίδια πηγή, που πάντως κατέγραψε επίσης «κάπου 4.800 νέες αφίξεις» από τον Ιανουάριο.

Η UNHCR ανέφερε πως παρότι οι κινήσεις αυτές υποδεικνύουν πως «αναπτύσσεται τάση», οι αναχωρήσεις «δεν μπορούν να αποδοθούν σε κάποιον μοναδικό παράγοντα».

Μολαταύτα η Αρμοστεία επισήμανε πως η τάση εντάθηκε τον Ιούλιο, όταν το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) άρχισε να μειώνει τις μερίδες που διανέμει, κατατάσσοντας τους πρόσφυγες σε τέσσερις κατηγορίες και περιορίζοντας τη βοήθεια σε δυο κατηγορίες, στις οποίες ανήκουν οι πιο στερημένοι.

«Ορισμένοι πρόσφυγες εκφράζουν ανησυχία για την κατηγοριοποίηση της επισιτιστικής βοήθειας» καθώς και τις πρόσφατες ταραχές, πρόσθεσε η UNHCR.

«Αυτό που βλέπουμε είναι άμεσο αποτέλεσμα του ότι η παγκόσμια βοήθεια δεν φτάνει», ανέφερε χθες Πέμπτη το ΠΕΠ.

«Αν δεν κινητοποιηθούν πόροι επειγόντως, περισσότεροι πρόσφυγες θα αναγκαστούν να κάνουν αδιανόητες επιλογές: είτε να υποφέρουν από την πείνα στους καταυλισμούς, ή να επιστρέψουν σε εύθραυστες καταστάσεις στην πατρίδα τους», πρόσθεσε το ΠΕΠ.

Λειτουργός της διεύθυνσης υπηρεσιών για τους πρόσφυγες (DRS) στην Κακούμα, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, καθώς τυπικά δεν επιτρέπεται να μιλά στον Τύπο, τόνισε πως πρόσφυγες επιστρέφουν στο Νότιο Σουδάν και βλέπει «ασυνήθιστες» κινήσεις.

Αιτία είναι «η κατηγοριοποίηση» των προσφύγων, έκρινε, διευκρινίζοντας πως οι πρόσφυγες από το Νότιο Σουδάν στην Κακούμα τοποθετήθηκαν σε κατηγορία στην οποία δεν δίνεται βοήθεια. «Δεν έχουν τίποτα να φάνε», εξήγησε.

