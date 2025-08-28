Το Κρεμλίνο διέψευσε σήμερα δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times σύμφωνα με το οποίο η Ρωσία ή πληρεξούσιοί της στέλνουν μη επανδρωμένα εναέρια αεροσκάφη (drones) επιτήρησης πάνω από δρόμους που χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους προκειμένου να μεταφέρουν στρατιωτικό υλικό μέσω της ανατολικής Γερμανίας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το δημοσίευμα, για το οποίο οι NYT επικαλέστηκαν Αμερικανούς και άλλους δυτικούς αξιωματούχους, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως το Κρεμλίνο δεν είχε τον χρόνο να διαβάσει το δημοσίευμα ενδελεχώς.

«Όμως είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς, επειδή τότε η Γερμανία θα το είχε δει σαφώς, και δύσκολα θα σιωπούσε. Άρα, βέβαια, όλο αυτό μοιάζει σαν άλλη μια ψευδή είδηση εφημερίδας», είπε.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν προσώρας σε αίτημα του Ρόιτερς για σχόλια.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Γερμανίας συζητούν ενδεχόμενες ενέργειες δολιοφθοράς της Ρωσίας, περιλαμβανομένων λεπτομερειών που συνέτειναν στη σύλληψη τον Μάιο τριών Ουκρανών ανδρών που φέρεται να εμπλέκονταν σε συνωμοσία που συνδεόταν με τη Ρωσία, ανέφεραν οι New York Times.

Η εφημερίδα ανέφερε πως οι ενέργειες δολιοφθοράς είχαν προκαλέσει πυρκαγιά σε αποθήκες στη Βρετανία, επίθεση σε φράγμα στη Νορβηγία και προσπάθειες να προκληθούν βλάβες σε καλώδια στη Βαλτική θάλασσα με σκοπό την αποσταθεροποίηση της Ευρώπης και την υπονόμευση της υποστήριξης για την Ουκρανία στην οποία εισέβαλε η Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι ενέργειες δολιοφθοράς έχουν μειωθεί σημαντικά αφότου κορυφώθηκαν πέρυσι, γεγονός το οποίο είναι αποτέλεσμα εν μέρει της αυξημένης ασφάλειας στην Ευρώπη και των προσπαθειών των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ και της Ευρώπης να αποτρέψουν επιθέσεις, ανέφεραν οι New York Times.

Το Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση προσώρας να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να εξασφαλίσει ένα τέλος μέσω διαπραγματεύσεων στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, όμως οι ειρηνευτικές προσπάθειες δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα να σταματήσουν τις συγκρούσεις.

Πηγή: ΑΠΕ