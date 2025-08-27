«Κόκκινη» βάφτηκε για ακόμα μία χρονιά η ισπανική πόλη Μπουνιόλ, στο επίσημο και διάσημο πια, φεστιβάλ ντοματόπολεμου, La Tomatina.

Πάνω από 22.000 άτομα συγκεντρώθηκαν και… εκτόξευσαν 120.000 κιλά ντομάτες.

Οι ντομάτες που χρησιμοποιούνται στο φεστιβάλ είναι ακατάλληλες για ανθρώπινη κατανάλωση και καλλιεργούνται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό.

Η μάχη της ντομάτας ξεκίνησε γύρω στις 12:00 μ.μ. (13:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας).

Η «Tomatina» είναι εμπνευσμένη, σύμφωνα με το BBC, από έναν καυγά με φαγητά μεταξύ ντόπιων εφήβων το 1945 και πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου.