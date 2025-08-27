«Κόκκινη» βάφτηκε για ακόμα μία χρονιά η ισπανική πόλη Μπουνιόλ, στο επίσημο και διάσημο πια, φεστιβάλ ντοματόπολεμου, La Tomatina.

Πάνω από 22.000 άτομα συγκεντρώθηκαν και… εκτόξευσαν 120.000 κιλά ντομάτες.

Οι ντομάτες που χρησιμοποιούνται στο φεστιβάλ είναι ακατάλληλες για ανθρώπινη κατανάλωση και καλλιεργούνται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό.

Η μάχη της ντομάτας ξεκίνησε γύρω στις 12:00 μ.μ. (13:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας).

🍅 La Tomatina 2025 llena las calles de un mar rojo de risas, fiesta y 120 toneladas de tomates volando por los aires.



Más de 22 000 personas lo están dando todo en la batalla más divertida del verano 🔴🙆

The streets of Buñol in eastern Spain were drenched in red on Wednesday as thousands joined the world-famous Tomatina, an hour-long battle fought with tomatoes.

Η «Tomatina» είναι εμπνευσμένη, σύμφωνα με το BBC, από έναν καυγά με φαγητά μεταξύ ντόπιων εφήβων το 1945 και πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου.