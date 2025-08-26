Οι Ουκρανοί λένε ότι κινδυνεύουν να χάσουν τον αγώνα εξοπλισμών με τη Ρωσία και χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Και αυτό είναι ανησυχητικό, όχι μόνο για την Ουκρανία, καθώς τα drones γίνονται το πιθανότερο όπλο επιλογής σε μελλοντικές συγκρούσεις.

Το Sky News έλαβε αποκλειστική πρόσβαση σε ένα ουκρανικό εργοστάσιο drones για να παρακολουθήσει την ευρηματικότητα της νεοσύστατης επιχείρησης σε δράση.

Οι Ουκρανοί έχουν μετατρέψει τα drones στο πιο αποτελεσματικό όπλο τους κατά των εισβολέων. Αλλά τώρα, όπως λένε, χάνουν το πλεονέκτημα στον ουρανό της Ουκρανίας.

Η εταιρεία drone General Cherry ιδρύθηκε από εθελοντές στην αρχή του πολέμου, κατασκευάζοντας 100 drones τον μήνα, αλλά τώρα παράγει 1.000 φορές περισσότερα. Ο Αντρέι Λαβρένοβιτς δήλωσε ότι δεν είναι ποτέ αρκετά: «Οι Ρώσοι έχουν πολλά στρατεύματα, πολλά οχήματα και οι στρατιώτες μας μας λένε κάθε μέρα ότι χρειαζόμαστε περισσότερα, χρειαζόμαστε περισσότερα όπλα, χρειαζόμαστε καλύτερα, χρειαζόμαστε ταχύτερα, χρειαζόμαστε υψηλότερα».

Τα σχόλια αυτά απηχούν τα λόγια του ηγέτη της Ουκρανίας, του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε στους δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα ότι «οι Ρώσοι έχουν αυξήσει τον αριθμό των drones, ενώ λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να αυξήσουμε την παραγωγή μας».

Η τοποθεσία του εργοστασίου είναι ένα καλά φυλαγμένο μυστικό, που αλλάζει συχνά. Η Ρωσία επιτίθεται σε εργοστάσια όπλων όποτε μπορεί. Σε ένα ανώνυμο κτίριο γραφείων, η ομάδα του Sky News παρακολούθησε τη συναρμολόγηση και τη στοίβαξη χιλιάδων drones. «Συναρμολογούνται σαν παιχνίδια, με το χέρι και προσαρμόζονται στις ανάγκες του πελάτη. Ποικίλλουν σε μέγεθος, μερικά μεταφέρουν εκρηκτικά για να επιτεθούν στον εχθρό. Άλλα πετούν σε ύψος έως και έξι χιλιομέτρων για να επιτεθούν σε ρωσικά drones παρακολούθησης».

Ένα ουκρανικό drone αξίας 1.000 δολαρίων μπορεί να καταρρίψει ένα εχθρικό αεροσκάφος αξίας 300 φορές μεγαλύτερης.

Στον κάτω όροφο, κάθε drone δοκιμάζεται πριν σταλεί στο μέτωπο. Ο 19χρονος Ντίμα (δεν είναι το πραγματικό του όνομα) συνήθιζε να παίζει με drones στο σπίτι του πριν αυτό καταληφθεί στην περιφέρεια Χερσώνα. Τώρα εργάζεται στο εργοστάσιο, χρησιμοποιώντας τις δεξιότητές του για να ελέγχει αν τα drones είναι κατάλληλα για μάχη.

Αλλά η Ρωσία πλησιάζει. Μια απειλητική προπαγάνδα, που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα, γυρισμένη σε ένα από τα τεράστια νέα εργοστάσια drone της, δείχνει εκατοντάδες επιθετικά drone Geranium, παραταγμένα έτοιμα να εκτοξευθούν στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της βρετανικής ιστοσελίδας, η Ρωσία έχει βελτιώσει την τεχνολογία που της παρείχαν οι Ιρανοί για να παράγει ταχύτερες, πιο θανατηφόρες εκδόσεις των drone Shahed. Έχουν προκαλέσει χάος και σφαγή, στέλνονται κατά εκατοντάδες κάθε βράδυ και σκοτώνουν δεκάδες αμάχους. Η Ουκρανία αναμένει 1.000 κάθε βράδυ τους επόμενους μήνες.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί την κλίμακα και την ποσότητα για να ανατρέψει την κατάσταση εις βάρος των Ουκρανών. Και έχει κατακτήσει τα drones που ελέγχονται μέσω οπτικών ινών, τα οποία ακολουθούν την πορεία τους και δεν μπορούν να μπλοκαριστούν.

Ο Ολεξάντρ «Ντρακάρ», επικεφαλής της ανάπτυξης νέων προϊόντων, έδειξε το πρωτότυπο μοντέλο οπτικών ινών της εταιρείας του. Είναι πιο αποτελεσματικό από τα ρωσικά, είπε, αλλά πρόσθεσε: «Οι Ρώσοι άρχισαν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία νωρίτερα και έχουν αυξήσει την παραγωγή. Έχουν λάβει σημαντική βοήθεια από τους Κινέζους – ολόκληρα εργοστάσια εκεί έχουν συμβόλαιο για την αποκλειστική προμήθεια ινών στη Ρωσία, παράγοντας τις σε τεράστιες ποσότητες».

Οι Κινέζοι σύμμαχοι της Ρωσίας, που ισχυρίζονται ότι είναι ουδέτεροι σε αυτή τη σύγκρουση, περιορίζουν επίσης την προμήθεια μικροτσίπ και άλλων εξαρτημάτων που είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή drone. Η Δύση δεν κάνει αρκετά, λένε οι Ουκρανοί, για να αντισταθμίσει την απειλή.

Είναι ένας συνεχής αγώνας για να νικήσει η μία πλευρά την άλλη, με την καινοτομία να απαντάται με περισσότερη καινοτομία. Αυτή η σύγκρουση μετατρέπει τον πόλεμο σε μια μάχη μηχανών που θυμίζει επιστημονική φαντασία.

Οι Ουκρανοί λένε ότι το 80% των επιθέσεων στο πεδίο της μάχης πραγματοποιούνται πλέον από drones.

Όποιος έχει το πάνω χέρι σε αυτούς σε αυτή τη σύγκρουση είναι πιθανό να έχει το πλεονέκτημα σε μελλοντικούς πολέμους. Αν η Δύση θέλει να είναι στη νικήτρια πλευρά, θα πρέπει να δώσει στον Ζελένσκι και στις νεοσύστατες εταιρείες drones του περισσότερη βοήθεια για να διατηρήσουν το πλεονέκτημά τους, καταλήγει το Sky News.