Μια νέα έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι που ζουν έως τα 100 φαίνεται να έχουν μια «υπεράνθρωπη» ικανότητα να αποφεύγουν σοβαρές ασθένειες.

Δύο μεγάλες μελέτες σε ηλικιωμένους στη Σουηδία διαπίστωσαν ότι οι αιωνόβιοι εμφανίζουν λιγότερες ασθένειες, τις συσσωρεύουν με βραδύτερο ρυθμό και σε πολλές περιπτώσεις αποφεύγουν εντελώς τις πιο θανατηφόρες παθήσεις που σχετίζονται με την ηλικία — παρά το γεγονός ότι ζουν πολύ περισσότερο από τους συνομήλικούς τους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε από διεθνή ερευνητική ομάδα, υποστηρίζει ότι η εξαιρετική μακροζωία συνδέεται με ένα ιδιαίτερο πρότυπο γήρανσης, όπου η ασθένεια καθυστερεί ή ακόμη και αποφεύγεται. Τα ευρήματα αμφισβητούν την κοινή πεποίθηση ότι περισσότερα χρόνια ζωής συνεπάγονται αναγκαστικά περισσότερα χρόνια κακής υγείας.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεκαετίες ιατρικών αρχείων, συγκρίνοντας όσους έφτασαν τα 100 με όσους πέθαναν νωρίτερα αλλά γεννήθηκαν τις ίδιες χρονιές. Εξέτασαν τον χρόνο και τον αριθμό διαγνώσεων για παθήσεις όπως εγκεφαλικά, καρδιακές προσβολές, καρκίνους και νευρολογικές ασθένειες, για να δουν αν οι αιωνόβιοι απλώς επιβίωναν καλύτερα ή αν απέφευγαν τις ασθένειες.

Τι εξέτασαν οι μελέτες και τι έδειξαν

Η πρώτη μελέτη εξέτασε 170.787 άτομα που γεννήθηκαν στην Κομητεία της Στοκχόλμης μεταξύ 1912 και 1922, με παρακολούθηση έως 40 χρόνια. Οι αιωνόβιοι είχαν χαμηλότερα ποσοστά ασθενειών στη μέση ηλικία και διατήρησαν το πλεονέκτημα αυτό. Στα 85, μόνο το 4% όσων έφτασαν τα 100 είχαν υποστεί εγκεφαλικό, έναντι περίπου 10% όσων πέθαναν μεταξύ 90 και 99. Στα 100, μόλις 12,5% είχαν υποστεί καρδιακή προσβολή, έναντι άνω του 24% όσων πέθαναν στα 80.

Η δεύτερη μελέτη, με 274.108 άτομα γεννημένα 1920-1922, εξέτασε 40 παθήσεις από ήπιες έως σοβαρές. Μόνο 4.330 (1,5%) έφτασαν τα 100. Ακόμη και με ευρύτερο φάσμα ασθενειών, οι αιωνόβιοι είχαν λιγότερες διαγνώσεις και πιο αργή συσσώρευση ασθενειών. Στα 80, μόνο 8% είχαν καρδιαγγειακή νόσο, έναντι άνω του 15% όσων πέθαναν στα 85. Η καρδιαγγειακή υγεία φάνηκε κεντρική στη μακροζωία τους, ενώ εμφάνιζαν και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε καταστάσεις όπως κατάθλιψη και άνοια.

Η πολλαπλή νοσηρότητα εμφανιζόταν αργά, γύρω στα 89, χωρίς απότομη επιδείνωση όπως στους μη αιωνόβιους.

Η καθηγήτρια Καρίν Μόντιγκ του Karolinska Institutet δήλωσε ότι οι αιωνόβιοι «φαίνεται να έχουν την υπεράνθρωπη ικανότητα να αποφεύγουν την ασθένεια» και αποτελούν κλειδί για την κατανόηση του πώς μπορούμε να ζούμε περισσότερα και υγιέστερα χρόνια.

Οι λόγοι παραμένουν ασαφείς, πιθανώς συνδυασμός γονιδίων, υγιεινών συνηθειών και περιβάλλοντος. Η ομάδα σκοπεύει να μελετήσει τους σημαντικότερους παράγοντες.

Η γηραιότερη εν ζωή, πάντως, είναι η Βραζιλιάνα μοναχή Ινά Καναμπάρρο Λούκας, 116 ετών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Έθελ Κάτερχαμ έφτασε τα 115. Δημόσιες προσωπικότητες που έζησαν 100 χρόνια περιλαμβάνουν τον Κερκ Ντάγκλας (103), τη Γκλόρια Στιούαρτ (100) και τη βασιλομήτορα Ελισάβετ (101). Ο Ντικ Βαν Ντάικ θα γίνει 100 στις 13 Δεκεμβρίου 2025.