Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκαλάντ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα αναλάβουν την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν σχετικά με την πορεία του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Η δήλωσή του έγινε ενόψει καθοριστικής συνεδρίασης του κυβερνητικού επιτελείου, με θέμα την επόμενη φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων — σχέδιο που έχει προκαλέσει επιφυλάξεις στους ανώτατους στρατιωτικούς κύκλους.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, που προεξοφλεί ότι θα διαταχτεί πλήρης κατάληψη του παλαιστινιακού θυλάκου, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να προεδρεύσει σήμερα το απόγευμα σε συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της κυβέρνησής του, καθ’ ύλη αρμόδιου για τις στρατιωτικές υποθέσεις.

Μετά τη δήλωση του κ. Νετανιάχου προχθές Τρίτη πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του πρέπει να καταφέρουν «ολοκληρωτική» νίκη επί της Χαμάς και να φέρουν πίσω τους ομήρους που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν στις επιφυλάξεις της ιεραρχίας, κάνοντας λόγο περί εναντίωσης του αρχηγού του γενικού επιτελείου, του υποστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση Kan 11, ο ανώτατος αξιωματικός προειδοποίησε προχθές εναντίον της «παγίδας» που θα ήταν όπως το βλέπει η πλήρης κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Επικαλούμενος κυβερνητικές πηγές, ο ισραηλινός Τύπος προβλέπει ομόφωνα επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων εφόδων σε περιοχές όπου μπορεί να κρατούνται όμηροι, μη εξαιρουμένων ζωνών με μεγάλες συγκεντρώσεις άμαχου πληθυσμού.

Στη Λωρίδα της Γάζας, υπό πολιορκία και ασταμάτητους βομβαρδισμούς, όπου καθημερινά χιλιάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται σε σημεία όπου διανέμονται φαγώσιμα, η πολιτική προστασία ανακοίνωσε χθες πως 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγό φορτωμένο με τρόφιμα ανατράπηκε μέσα σε πλήθος.

Συντονίστρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF), η Καρολίν Βίλεμεν, αναφέρθηκε στην «απελπιστική», «καταστροφική» ανθρωπιστική κατάσταση στον θύλακο, όπου συνεχίζεται «η κρίση της πείνας».

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε ασθενείς που δέχτηκαν πυρά ή συνθλίφτηκαν σε εγκαταστάσεις διανομής βοήθειας», εξήγησε.

Υπηρεσίες του ΟΗΕ και ΜΚΟ κάλεσαν τις ισραηλινές αρχές να «ακυρώσουν» την απαίτηση που προβάλλουν από την 9η Μαρτίου «να τους δοθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των παλαιστίνιων εργαζομένων» τους, επί ποινή σε διαφορετική περίπτωση «τερματισμού των ανθρωπιστικών επιχειρήσεών» τους «στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη» από τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Maariv, ο υποστράτηγος Ζαμίρ προειδοποίησε προχθές πως η «δραματική» απόφαση να κλιμακωθούν οι επιχειρήσεις μπορεί «να οδηγήσει στον θάνατο ομήρων που βρίσκονται ακόμη στη ζωή» και πρόβαλε την «εναντίωσή του στην πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας», περιοχής που τελούσε υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967 ως το 2005.

«Είναι δικαίωμα και καθήκον του αρχηγού του γενικού επιτελείου να εκφράζει τη θέση του στα προσήκοντα φόρα», σχολίασε ο υπουργός Άμυνας Κατς.

Όμως «αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός «θα τις εκτελέσει με αποφασιστικότητα και επαγγελματισμό (…) ωσότου επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου», πρόσθεσε μέσω X.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ ανέφερε πως συναντήθηκε χθες με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον προειδοποίησε πως «η κατοχή της Γάζας είναι πολύ κακή ιδέα» σε «επιχειρησιακό, ηθικό και οικονομικό επίπεδο».

Η ισραηλινή κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη διεθνή πίεση να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Χαμάς, που μαίνεται από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Μεγάλο μέρος της ισραηλινής κοινής γνώμης ανησυχεί ολοένα πιο έντονα για την τύχη των 49 ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, 27 από τους οποίους έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον στρατό, ενώ σε διεθνές επίπεδο πολλαπλασιάζονται οι φωνές που επισημαίνουν τα δεινά των δύο και πλέον εκατομμυρίων Παλαιστίνιων στον θύλακο που απειλούνται να υποστούν «γενικευμένο λιμό», όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Τις τελευταίες μέρες η πίεση στον πρωθυπουργό κλιμακώθηκε, μετά τη δημοσιοποίηση από τη Χαμάς και τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ βίντεο που εικονίζουν δυο ισραηλινούς ομήρους αποστεωμένους. Οι εικόνες προκάλεσαν συναισθηματικές αντιδράσεις και αγανάκτηση στο Ισραήλ και διεθνώς.

Οι ισραηλινές αρχές χαλάρωσαν, αλλά μόνον εν μέρει, στα τέλη Μαΐου, την πλήρη απαγόρευση της διέλευσης ανθρωπιστικής βοήθειας που επέβαλε από τις αρχές Μαρτίου στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου ο πληθυσμός εξαρτάται απόλυτα από αυτήν. Ωστόσο οι ποσότητες που εισέρχονται στον θύλακο, μέσω χερσαίων οδών ή με ρίψεις από τον αέρα, είναι ανεπαρκείς για να καλυφθούν οι πελώριες ανάγκες, υπογραμμίζουν τα Ηνωμένα Έθνη.

Έπειτα από 23 μήνες πολέμου, μόλις το 1,5% των γεωργικών γαιών στη Λωρίδα είναι καλλιεργήσιμο, κατά αποτίμηση βασισμένη σε δορυφορικές εικόνες που δημοσιοποίησε χθες ο Οργανισμός Γεωργίας και Τροφίμων (FAO) του ΟΗΕ.

Στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Έκτοτε στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων ευρείας κλίμακας έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας τουλάχιστον 61.158 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε χθες τον πληθυσμό να απομακρυνθεί από δυο συνοικίες στη Χαν Γιούνις (νότια), όπου θα επεκτείνει «το πεδίο των επιχειρήσεών του», καθώς και από τμήμα της Ζαϊτούν, στην πόλη της Γάζας.

Ακόμη ανέφερε πως εξάλειψε «τρομοκρατικό πυρήνα» 10 ανδρών στην Νταράτζ Τούφα και πολλούς «τρομοκράτες» στο νότιο τμήμα του θυλάκου.

