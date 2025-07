Τρεις ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στην ανατολική Ρουμανία από τις σαρωτικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε χιλιάδες σπίτια, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους και ελικόπτερα πραγματοποιούν έρευνες αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους, έγινε σήμερα γνωστό από αξιωματούχους.

Τουλάχιστον 25 χωριά σε εννέα κομητείες επλήγησαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα να διαλυθούν στέγες και να ξεριζωθούν δέντρα, ενώ σημειώθηκαν διακοπές στην κυκλοφορία σε εθνικές οδούς, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Σε πλάνα που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές διακρίνονται ξύλινες κατοικίες και οχήματα να παρασύρονται από χειμάρρους, με τους διασώστες να προσπαθούν να ελέγξουν τα αυτοκίνητα για θύματα που πιθανόν παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό τους.

Οι πλέον πληγείσες είναι οι κοινότητες Νέαμτ και Σουτσεάβα, στην ανατολική Ρουμανία, όπου δύο ποταμοί υπερχείλισαν, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 66χρονος άνδρας, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Όλοι οι δρόμοι που οδηγούσαν στο χωριό Μπροστένι, στην κομητεία Σουτσεάβα αποκλείστηκαν.

This morning’s images show damage caused by severe flooding yesterday in Broșteni, Suceava County, Romania. pic.twitter.com/YX8mtG0AYC

Λίγο μετά, η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών έκανε γνωστό πως δύο γυναίκες, μια 85χρονη και μία 83χρονη, επίσης έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν έναν εκσκαφέα για να ανασύρουν ένα από τα πτώματα από την κοίτη ενός ποταμού.

🚨 This evening in Suceava County, Romania, torrential rain triggered flash floods, hitting hard in Broșteni, Holdița, Găinești, and Doroteia, with severe flooding and storm damage reported across the region. pic.twitter.com/RSnaNztzNY