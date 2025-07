Το αμερικανικό περιοδικό Time αφιερώνει το νέο του εξώφυλλο στην Ιταλίδα πρωθυπουργό και φιλοξενεί συνέντευξη και πορτραίτο της με τίτλο «Πού οδηγεί την Ευρώπη η Τζόρτζια Μελόνι;».

Συνομιλώντας με τον δημοσιογράφο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογραμμίζει: «θεωρώ ότι πρέπει να υπερασπίσουμε αυτό που είμαστε. Τον πολιτισμό μας, την ταυτότητά μας, την κουλτούρα μας». Προσθέτει, δε, ότι «ο εθνικισμός της είναι, κυρίως, ένας τρόπος για να προστατευθεί, κανείς, από μια παγκοσμιοποίηση η οποία δεν λειτούργησε».

Σε ό,τι αφορά τη συνάντησή της με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το αμερικανικό περιοδικό υπογραμμίζει ότι η Μελόνι στήριξε με έμφαση τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ότι «ο Τραμπ την άκουσε, απάντησε, αλλά χωρίς να δημιουργηθεί όξυνση». «Είμαστε και οι δυο μαχητές», σχολίασε σχετικά η Ιταλίδα πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας».

