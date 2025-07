Παραμένει έκρυθμη η κατάσταση στη νότια Συρία, με τη βία να κλιμακώνεται ξανά στη Σουέιντα παρά τις ανακοινώσεις για εκεχειρία, καθώς ξέσπασαν νέες συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Δρούζων μαχητών, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε την Τετάρτη μια σειρά από ισχυρά πλήγματα στη Δαμασκό, από τις οποίες τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Είναι η τρίτη ημέρα που το Ισραήλ πλήττει τη Συρία, όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας συγκρούονται με Δρούζους μαχητές τους οποίους το Ισραήλ, ισχυρίζεται, ότι θέλει να προστατεύσει.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν κοντά στο προεδρικό μέγαρο και στο υπουργείο Άμυνας της Συρίας. Νωρίτερα είχε χτυπηθεί το γενικό επιτελείο του στρατού, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

