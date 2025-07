Νέο ισραηλινό χτύπημα σημειώθηκε στη Δαμασκό, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters. Το πλήγμα σημειώθηκε στο υπουργείο Άμυνας της Συρίας, κατά τις πληροφορίες αυτές, και υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Το Al Jazeera μετέδωσε πως σημειώνονται μαζικά χτυπήματα στο συριακό υπουργείο Άμυνας στη Δαμασκό.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε έκκληση στους Δρούζους πολίτες του Ισραήλ να μην περάσουν τα σύνορα με τη Συρία, λέγοντας ότι η κατάσταση εκεί είναι «πολύ σοβαρή» και ότι κινδυνεύουν να απαχθούν ή να σκοτωθούν.

Την ίδια ώρα, έκρηξη ακούστηκε στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters.

Λίγη ώρα νωρίτερα, το Ισραήλ χτύπησε ξανά τη Δαμασκό, με επιθέσεις στο αρχηγείο των συριακών δυνάμεων στην πρωτεύουσα της Συρίας.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φέρεται να καταγράφηκε η επίθεση την ώρα που κανάλια μετέδιδαν ρεπορτάζ:

The moment the Israeli Air Force carried out an airstrike on the General Staff building in Umayyad Square in central Damascus. pic.twitter.com/bgtZqJjK2o

Ο Νετανιάχου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, παρακάλεσε μέλη της κοινότητας των Δρούζων να μην διασχίσουν τα σύνορα προκειμένου να σώσουν ομοθρήσκους τους που δέχονται επίθεση από τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις στην πόλη Σουέιντα.

«Αγαπητοί Δρούζοι πολίτες του Ισραήλ, η κατάσταση στη Σουέιντα, στη νοτιοδυτική Συρία, είναι πολύ σοβαρή», ανέφερε ο Νετανιάχου. «Οι IDF (ο ισραηλινός στρατός) επιχειρούν, η Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί, άλλες δυνάμεις επιχειρούν. Δουλεύουμε για να σώσουμε τους Δρούζους αδελφούς μας και να εξοντώσουμε τις συμμορίες του καθεστώτος».

BREAKING: PM Netanyahu on the Druze in Syria.



“My Druze brothers, citizens of Israel. The situation in Sweida and southwest Syria is dire. The IDF is working to save our Druze brothers and eliminate regime gangs.”



pic.twitter.com/U2m0SbNFoe