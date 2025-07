Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Τετάρτη ότι επιτέθηκε στην πύλη εισόδου του συριακού στρατιωτικού αρχηγείου στην πρωτεύουσα Δαμασκό. Δύο συριακές πηγές ασφαλείας δήλωσαν στο Reuters ότι ένα ισραηλινό χτύπημα έπληξε το υπουργείο Άμυνας στην πρωτεύουσα.

Το SANA μετέδωσε εξάλλου ότι ακούστηκε ο ήχος μιας ισχυρής έκρηξης στη συριακή πρωτεύουσα Δαμασκό, η φύση της οποίας βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.

Σε μήνυμα των IDF (Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας) στο Χ αναφέρεται: «Οι IDF έπληξαν την είσοδο του στρατιωτικού στρατηγείου του συριακού καθεστώτος στην περιοχή της Δαμασκού στη Συρία.

Οι IDF συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις ενέργειες του καθεστώτος κατά των Δρούζων αμάχων στη νότια Συρία. Σύμφωνα με τις οδηγίες του πολιτικού κλιμακίου, οι IDF χτυπούν στην περιοχή και παραμένουν προετοιμασμένες για διάφορα σενάρια».

