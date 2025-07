Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικά πλήγματα κατά των κυβερνητικών δυνάμεων της Συρίας γύρω από την πόλη Σουέιντα, καθώς αυτές εισέρχονταν στην κατά κύριο λόγο δρούζικη πόλη, έπειτα από δύο ημέρες αιματηρών θρησκευτικών συγκρούσεων.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (SOHR), τουλάχιστον 200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την Κυριακή, όταν ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ δρούζικων πολιτοφυλακών και βεδουίνων φυλών.

Why doesn't the media talk about Syria?



Syria is bleeding. Hundreds of young men have been killed. They slaughtered children for being born into the “wrong” religion. Druze and other minorities face massacres. pic.twitter.com/3spUNUje79