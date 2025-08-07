Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος των Μεγάλων Χωραφιών. Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο γυναικών και την πρόκληση μεγάλης κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε οικογένεια τουριστών με κατεύθυνση προς τα Χανιά, εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το όχημα συγκρούστηκε αρχικά με ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο, και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε ένα τρίτο όχημα που ακολουθούσε.

Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τις δύο τραυματισμένες γυναίκες, οι οποίες είχαν τις αισθήσεις τους. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έσπευσε η τροχαία ΒΟΑΚ για την διερεύνηση των αιτιών του τροχαίου και για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι την απομάκρυνση και των τριών αυτοκινήτων και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Το τροχαίο δημιούργησε μεγάλη ουρά από ακινητοποιημένα οχήματα ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας από Χανιά προς Ρέθυμνο, τα οχήματα έφτασαν μέχρι τον κόμβο της Σούδας με τους άντρες του τμήματος τροχαίας ΒΟΑΚ και του τμήματος τροχαίας Χανίων να ρυθμίζουν την κυκλοφορία.