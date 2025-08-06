Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να μην προβάλλει αντιρρήσεις στο ενδεχόμενο έναρξης νέας ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας με στόχο τον πλήρη έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με πληροφορίες από Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Τραμπ έχει επιλέξει να μην παρέμβει, αφήνοντας το Ισραήλ να καθορίσει τη στρατηγική του. «Πραγματικά δεν μπορώ να πω. Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το Ισραήλ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος όταν του τέθηκε ερώτημα σχετικά με πιθανή κατάληψη της Γάζας.

Η νέα φάση της στρατιωτικής επιχείρησης στοχεύει σε περιοχές του κεντρικού τομέα της Λωρίδας και αναμένεται να έχει μακρά διάρκεια, προκαλώντας τον εκτοπισμό έως και ενός εκατομμυρίου αμάχων. Στις επιχειρήσεις θα συμπεριληφθούν και ζώνες όπου το Ισραήλ υποπτεύεται ότι κρατούνται όμηροι.

Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση και τη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δείχνει αποφασισμένος να εντείνει τη στρατιωτική πίεση, αγνοώντας ακόμη και επιφυλάξεις που διατυπώνονται από υψηλόβαθμους στρατιωτικούς.

Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η Χαμάς απορρίπτει προτάσεις που περιλαμβάνουν ταυτόχρονη κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων, με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ. Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η συνέχιση των επιχειρήσεων αποτελεί μονόδρομο.

«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραμείνουμε στην τρέχουσα αβεβαιότητα και δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποκύψουμε στις απαιτήσεις της Χαμάς — οπότε ουσιαστικά απομένει μόνο μία επιλογή, να λάβουμε δραστικά μέτρα», ανέφερε σύμβουλος του Νετανιάχου στο Axios.