Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές σε σειρά στόχων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι στόχοι περιλάμβαναν αποθήκες όπλων, εκτοξευτές ρουκετών και εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν μηχανήματα έργων, τα οποία χρησιμοποιούσε η οργάνωση για την αποκατάσταση της υποδομής της.

سلسلة غارات تستهدف مناطق جنوبية مختلفة pic.twitter.com/CR5XtkOkm5 — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) August 6, 2025

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ συνεχίζει τις προσπάθειές της να αποκαταστήσει την τρομοκρατική της υποδομή σε ολόκληρο τον Λίβανο, θέτοντας σε κίνδυνο αμάχους και χρησιμοποιώντας τους ως ανθρώπινες ασπίδες», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός, προσθέτοντας ότι η παρουσία οπλισμού και η δραστηριότητα της Χεζμπολάχ στην περιοχή «συνιστούν παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Από την έναρξη της εκεχειρίας τον Νοέμβριο του 2024, ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι έχει πραγματοποιήσει πάνω από 500 αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 230 μαχητές και καταστρέφοντας δεκάδες εγκαταστάσεις της οργάνωσης, καθώς – όπως σημειώνει – παραβίαζαν τους όρους της ανακωχής