Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα τρεις γυναίκες σε μια επεισοδιακή διαμαρτυρία έξω από αμυντική βιομηχανία στην Σκωτία. Στη διάρκεια της συγκέντρωσης έξω από τις εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας Leonardo κοντά στο Εδιμβούργο, ένα βαν καρφώθηκε στον περιμετρικό φράχτη.

Σε εικόνες που δημοσιοποίησε η ομάδα ακτιβιστών «Shut Down Leonardo» σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται το βαν που προσέκρουσε στον φράχτη, με μια παλαιστινιακή σημαία στο πίσω μέρος του οχήματος.

Οι ακτιβιστές κατηγορούν την αμυντική βιομηχανία Leonardo ότι προμηθεύσει στο Ισραήλ εξαρτήματα για μαχητικά αεροσκάφη F-35.

For taking action against Leonardo’s Edinburg factory – a producer of laser targeting systems for Israeli fighter jets – three activists were arrested.



Trying to stop genocide is a duty, the real criminals are the ones enabling it!



Photo credit: Alan Simpson pic.twitter.com/FJMHLz0WyK