Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες διάσωσης του πληρώματος του ελληνόκτητου «Eternity C», το οποίο βυθίστηκε ύστερα από επίθεση των Χούθι ανοιχτά της Υεμένης που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερα άτομα, με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters να αναφέρει ότι τουλάχιστον πέντε άτομα έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ ορισμένα μέλη του πληρώματος βρίσκονται στο νερό με σωσίβια.

Το «Eternity C», με 22 μέλη πληρώματος –21 Φιλιππινέζους και έναν Ρώσο–, δέχτηκε επίθεση καθώς έπλεε σε απόσταση περίπου 50 ναυτικών μιλίων ανοικτά του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης.

Οι αντάρτες Χούθι, οι οποίοι δεν έχουν αναλάβει επισήμως την ευθύνη για την επίθεση, έδωσαν νωρίτερα στη δημοσιότητα προπαγανδιστικό βίντεο από την επίθεση που εξαπέλυσαν εναντίον του φορτηγού πλοίου «Magic Seas» –ελληνικών συμφερόντων, επίσης υπό λιβεριανή σημαία–, το οποίο ανακοίνωσαν ότι βυθίστηκε.

Two vessels ~ Magic seas & Eternity C had been targetted (& sunk) by Houthis in Red sea.

Both vessels r the part of commercial fleets whose sister vessels have made calls to Israeli ports over the past year… https://t.co/vacJIGFMsr