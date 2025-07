Ένας 18χρονος έφηβος από την Αυστραλία, ο Σόνι Μπλαντέλ, έχασε τη ζωή του μετά από σοβαρό ατύχημα που συνέβη ενώ γιόρταζε τη νέα αρχή με τη φίλη του στο νέο τους σπίτι στο Κουίνσλαντ. Ο νεαρός, που είχε πρόσφατα μετακομίσει από τη Νέα Νότια Ουαλία για να εργαστεί σε εργασία τοποθέτησης σκυροδέματος, βρέθηκε αναίσθητος από τον συγκάτοικό του, με αποτέλεσμα να διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο Σόνι Μπλαντέλ μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου υπέστη πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια και κατέληξε τελικά από τα σοβαρά τραύματά του.

