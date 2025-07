Μία βόμβα βάρους 500 λιβρών (230 κιλών) φαίνεται πως χρησιμοποίησε ο ισραηλινός στρατός όταν επιτέθηκε σε ένα πολυσύχναστο καφέ στην παραλία της Γάζας τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον Guardian, σε μια πράξη που ειδικοί στο διεθνές δίκαιο θεωρούν πως ενδέχεται να συνιστά έγκλημα πολέμου.

Θραύσματα του όπλου από τα ερείπια του καφέ al-Baqa, που φωτογραφήθηκαν από τον Guardian, έχουν ταυτοποιηθεί από ειδικούς ως κομμάτια μιας γενικής χρήσης βόμβας MK-82 βάρους 230 κιλών, αμερικανικής κατασκευής, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα αρκετές φορές τις τελευταίες δεκαετίες.

'Israeli military used 500lb bomb in strike on Gaza cafe, fragments reveal: Experts say use of heavy munition in Monday’s strike that killed dozens may constitute a war crime'https://t.co/GPy1QMTL5J