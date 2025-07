Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι δεν επίκειται άμεσα επανέναρξη των έμμεσων συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Τόνισε εκ νέου ότι το Ιράν απαιτεί εκ των προτέρων σαφείς εγγυήσεις από την Ουάσινγκτον πως δεν πρόκειται να προχωρήσει σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Δεν νομίζω πως οι διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν τόσο γρήγορα», απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί ερωτηθείς από το CBS για τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά τον οποίο οι συνομιλίες θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν από αυτή την εβδομάδα.

