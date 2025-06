Μια εντυπωσιακή σταρ της αυστραλιανής ριάλιτι τηλεόρασης συνελήφθη σε κατατονική κατάσταση, κατηγορούμενη ότι αποκεφάλισε τον σύντροφό της, το κεφάλι του οποίου οι Αρχές αναζητούν ακόμη απεγνωσμένα για να προσφέρουν ανακούφιση στην οικογένειά του.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η Tamika Sueann-Rose Chesser, 34 ετών και πρώην διαγωνιζόμενη στο «Beauty and the Geek Australia», κατηγορήθηκε για δολοφονία δύο ημέρες αφότου η αστυνομία βρήκε τα καμένα και διαμελισμένα λείψανα του 39χρονου Τζούλιαν Στόρι στο πάτωμα μπάνιου διαμερίσματος στο Πορτ Λίνκολν, όπως μετέδωσε η Telegraph.

Australian reality TV star charged with cutting off boyfriend’s head – which is still missing https://t.co/yPWhtTwR5O pic.twitter.com/xI3OiJNRNF — New York Post (@nypost) June 29, 2025

Η αστυνομία έκανε την ανατριχιαστική ανακάλυψη στις 17 Ιουνίου, ύστερα από αναφορές για μια μικρή φωτιά στον χώρο. «Μπορώ με λύπη να σας πω ότι δεν έχουμε ανακτήσει το κεφάλι του Τζούλιαν Στόρι», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επιθεωρητής Ντάρεν Φίλκε, προσθέτοντας ότι το κίνητρο πίσω από τη φρικτή δολοφονία παραμένει άγνωστο.

«Μπορώ μόνο να φανταστώ και θέλω κι εσείς να το φανταστείτε, τον ανείπωτο πόνο που προκαλεί αυτή η είδηση στην οικογένεια του Τζούλιαν. Η ανάκτηση του κεφαλιού ώστε να μπορέσει να γίνει μια κανονική κηδεία και να βρει η οικογένεια γαλήνη είναι για εμάς ζήτημα ύψιστης σημασίας».

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα παρακολούθησης και φωτογραφίες μιας γυναίκας, που πιστεύεται ότι είναι η Chesser, ντυμένης στα μαύρα, να περπατά στους δρόμους της νότιας Αυστραλίας συνοδεία τριών σκύλων. Τα πλάνα, στα οποία το πρόσωπό της είναι καλυμμένο, καταγράφηκαν λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, που εκτιμάται ότι έγινε γύρω στα μεσάνυχτα στις 17 Ιουνίου.

«Απευθύνω έκκληση στους κατοίκους να εξετάσουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας ή κάμερες αυτοκινήτου που ίσως διαθέτουν και μπορεί να βοηθήσει την έρευνα», δήλωσε ο Φίλκε.

Η 34χρονη μοντέλο και ηθοποιός συνελήφθη στην αυλή του διαμερίσματος, σε κατάσταση κατατονίας και χωρίς αντίδραση, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου που επικαλείται το ρεπορτάζ. Εκτός από τη δολοφονία, η Chesser κατηγορήθηκε για απόκρυψη ανθρωπίνων λειψάνων και επίθεση σε αστυνομικό.

«Αυτή δεν είναι η Tamika που ξέρουμε», δήλωσε συντετριμμένη η αδελφή της, Kiya-May, στο Daily Mail Australia, εξηγώντας ότι η αδελφή της έχει ζήσει μια ζωή γεμάτη τραύματα και κακοποίηση που «κατέστρεψαν το μυαλό της». «Δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο», τόνισε.

Η Chesser, που αρχικά δεν έλαβε άδεια αποφυλάκισης με εγγύηση, φέρεται να κρατείται με διαταγή ψυχιατρικής κράτησης. Η επόμενη εμφάνισή της στο δικαστήριο αναμένεται τον Δεκέμβριο, για την ακροαματική διαδικασία.