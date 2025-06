Μια δραματική εμπειρία έζησε ένας 50χρονος τουρίστας στην Αυστραλία, όταν εγκλωβίστηκε σε βραχώδη πλαγιά του όρους Beerwah χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μείνει κρεμασμένος από τον γκρεμό για περίπου δύο ώρες.

Ο άνδρας είχε επιχειρήσει ανάβαση σε απότομη πλαγιά χωρίς σχοινιά ή άλλο προστατευτικό εξοπλισμό, γεγονός που τον έφερε σε αδιέξοδο, αφού δεν μπορούσε να κατέβει με ασφάλεια. Όπως μεταδίδεται, κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μόνο με τη δύναμη των χεριών και των ποδιών του, ώσπου να φτάσει η βοήθεια.

In Australia, a tourist was left hanging on a cliff for two hours



The 50-year-old man had climbed a steep slope of Mount Beerwah without any safety gear and was unable to get down on his own. He hung onto the cliff for about two hours before rescuers arrived. pic.twitter.com/h7MJ9M2csq