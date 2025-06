Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε απευθείας πλάνα από μια διαδήλωση στο κέντρο της Τεχεράνης όπου οι συγκεντρωμένοι «γιόρταζαν» τα πυραυλικά πλήγματα στη βάση Αλ Ουντέιντ, στο Κατάρ.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν ιρανικές σημαίες και φώναζαν «θάνατος στην Αμερική». Ακούγονταν επίσης κλάξον αυτοκινήτων.

Έξι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν την αμερικανική βάση, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο Irna που επικαλείται μια ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Έξι πύραυλοι έπληξαν την αμερικανική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ» σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ανέφερε αυτή τη ανακοίνωση.

Ταυτόχρονα λογαριασμός στα social media αναφέρει πως φιλοϊρανοί στο Ιράκ γιορτάσαν την επίθεση του Ιράν.

Pro Iran in Iraq celebrating the attack by Iran on the US pic.twitter.com/FiHSxwBDmB