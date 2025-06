Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, είχε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στην Τουρκία. Η επίσκεψη αυτή θεωρείται ορόσημο στην προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.

Παρόντες στο ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε, όπου έγινε η συνάντηση, ήταν μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο ομόλογός του της Αρμενίας Αραράτ Μιρζογιάν και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Αρμενίας, Αλέν Σιμονιάν, ο οποίος δήλωσε ότι «για πρώτη φορά στην ιστορία της Δημοκρατίας της Αρμενίας, ένας ηγέτης επισκέπτεται την Τουρκία σε αυτό το επίπεδο».

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας, καθώς και οι εξελίξεις στον Νότιο Καύκασο και την ευρύτερη περιοχή.

Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας σημειώνεται ότι στη συνάντηση, «ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε τη σημασία της συναίνεσης που επιτεύχθηκε στις εν εξελίξει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, δεδομένων των υφιστάμενων συνθηκών, και προσέθεσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει κάθε είδους υποστήριξη στις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της περιοχής με μια προσέγγιση αμοιβαίου οφέλους» -“kazan-kazan” (win-win) όπως είπε χαρακτηριστικά.

Had in-depth exchange with President @RTErdogan in Istanbul. Discussed the Armenia–Türkiye normalization process, regional developments, and the importance of sustained dialogue.



Armenia remains committed to building peace and stability in our region. pic.twitter.com/6tytLWMfzB