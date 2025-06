«Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, μεταφέρθηκε σε ένα υπόγειο καταφύγιο στη βορειοανατολική Τεχεράνη λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ άρχισε τα πλήγματά του την Παρασκευή», αναφέρει το Iran International, επικαλούμενο δύο ενημερωμένες πηγές στο εσωτερικό της χώρας.

Ο Χαμενεΐ βρίσκεται μαζί με όλη την οικογένειά του στο καταφύγιο στο Λαβιζάν, όπως λένε οι πηγές. Είχε μεταβεί στο καταφύγιο όταν το Ιράν εξαπέλυσε τις επιθέσεις του στο Ισραήλ τον Απρίλιο του 2024 και τον Οκτώβριο, επίσης.

Επιπλέον, το Ισραήλ δεν δολοφόνησε τον Χαμενεΐ την πρώτη νύχτα της επιχείρησης για να του δώσει μια τελευταία ευκαιρία να υπαναχωρήσει και να εγκαταλείψει εντελώς το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου, όπως αναφέρει το πρακτορείο επικαλούμενο διπλωματική πηγή στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Σημειώνεται πως στο Χ υπάρχουν ήδη αναρτήσεις που διακινούν την είδηση ότι είναι νεκρός χωρίς κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί.

🚨BREAKING: Reports claiming Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has been k_lled.



Multiple sources reporting this information.



Looking for official confirmation now. 🇺🇸 pic.twitter.com/RT59hixDS9