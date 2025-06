Ομάδα νεοναζί επιτέθηκε εναντίον ηθοποιών έξω από ένα θέατρο στη Λισαβόνα αργά χθες το βράδυ, αναγκάζοντας το να ακυρώσει μια παράσταση για τον εθνικό ποιητή της Πορτογαλίας Λουίς ντε Καμόες με αφορμή την Ημέρα της Πορτογαλίας, η οποία τιμά τη μνήμη της εμβληματικής αυτής μορφής της λογοτεχνίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι η ρητορική του μίσους παρουσιάζει άνοδο στην Πορτογαλία και η ακροδεξιά χαίρει υποστήριξης, αφότου το κόμμα Chega (Σέγκα) που τάσσεται κατά των μεταναστών έγινε το δεύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη βουλή στις εκλογές του περασμένου μήνα.

Η υπουργός Πολιτισμού Μαργκαρίντα Μπαλσέιρο Λοπέζ καταδίκασε σήμερα την επίθεση της οποία χαρακτήρισε ως μια «δειλή επίθεση… στην ελευθερία της έκφρασης, στο δικαίωμα στη δημιουργικότητα, στις δημοκρατικές αξίες που μας καθορίζουν ως χώρα».

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε ένα άτομο μετά τη συμπλοκή το βράδυ της Τρίτης κοντά στο θέατρο Barraca στο κέντρο της Λισαβόνας.

Ο ηθοποιός Αντερίτο Λοπέζ, ο οποίος υποδύεται τον ρόλο τον μονόφθαλμου ποιητή του 16ου αιώνα στο έργο με τίτλο «Η αγάπη είναι μια φλόγα που καίει αόρατα», διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με τη σκηνοθέτιδα της παράστασης Μαρία ντο Σέου Γκουέρα, η ομάδα των περίπου 30 νεοναζί είχε γυρίσει από μια πορεία στην οποία υπήρχαν πανό που έγραφαν «Η Πορτογαλία για τους Πορτογάλους».

Αρχικά επιτέθηκαν φραστικά σε μία ηθοποιό που φορούσε ένα T-shirt που είχε της φωτογραφία ενός αστεριού που παρέπεμπε στην αριστερά και μετά επιτέθηκαν σε δύο άνδρες ηθοποιούς.

Η επίθεση έγινε στην 30η επέτειο από τη δολοφονία ενός νεαρού μαύρου, του Αλψίντο Μοντέϊρο στη Λισαβόνα από σκίνχεντς και πάλι μετά τις εκδηλώσεις μνήμης για την Ημέρα της Πορτογαλίας«Τριάντα χρόνια μετά, αυτή η χώρα δεν έχει βρει τρόπο να υπερασπιστεί τον εαυτό της από τους ναζί», δήλωσε ο Γκουέρα σε τηλεοπτικές δηλώσεις.

Υπό το φασιστικό καθεστώς του Αντόνιο Σαλαζάρ, που κυβέρνησε τη χώρα για τέσσερις δεκαετίες μέχρι το 1974, η Ημέρα της Πορτογαλίας έγινε γνωστή ως Ημέρα της Πορτογαλικής Φυλής. Τα ακροδεξιά κινήματα τη σηματοδοτούν εδώ και χρόνια με συγκεντρώσεις κυρίως μικρής κλίμακας.

Μετά την επίθεση της Τρίτης, τα αριστερά πολιτικά κόμματα κατηγόρησαν την κεντροδεξιά κυβέρνηση του πρωθυπουργού Λουίς Μοντενέγκρο ότι δεν έλαβε μέτρα κατά των ακροδεξιών ομάδων.

«Οι νεοφασίστες επιτίθενται στα βιβλία, στο θέατρο και σε όσους ασχολούνται με τον πολιτισμό. Το κάνουν επειδή νομίζουν ότι μπορούν», έγραψε η βουλευτής του Αριστερού Μπλοκ Μαριάνα Μορτάγκουα στο X.

Os neofascistas atacam os livros, o teatro e quem faz a cultura. Fazem-no porque acham que podem. O Governo do PSD retirou do relatório de segurança interna a ameaça da extrema direita. É o maior risco à nossa democracia. Solidariedade com o teatro d’A Barraca. Vamos à luta ✊