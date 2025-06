Ντυμένη με κόκκινες διχτυωτές κάλτσες και κορσέ, η 19χρονη Μπέα Έρνμαν εμφανίστηκε με απόλυτη αυτοπεποίθηση σε βίντεο που ανήρτησε χθες το βράδυ, εκτελώντας ένα σέξι χορευτικό μπροστά στην κάμερα και κάνοντας ακόμα και σπαγγάτο, επιδεικνύοντας τις χορευτικές της ικανότητες.

Το εντυπωσιακό είναι πως το βίντεο δημοσιεύθηκε την ίδια στιγμή που η μεγαλύτερη αδερφή της, η γνωστή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, κρατούνταν από τις ισραηλινές αρχές, μετά τη σύλληψή της στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της «freedom flotilla», η οποία επιχειρούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Αν και δεν είναι αμέσως προφανές από τα μέσα κοινωνικής της δικτύωσης, η νεαρή ανερχόμενη τραγουδίστρια είναι πράγματι η μικρότερη αδερφή της Γκρέτα Τούνμπεργκ και το επίθετό τους φαίνεται να είναι το λιγότερο που τις διαφοροποιεί.

Σύμφωνα με την Daily Mail η καλλιτέχνιδα, η οποία μέχρι πρότινος ήταν γνωστή ως Μπεάτα Τούνμπεργκ, χρησιμοποιεί πλέον το επίθετο της μητέρας της, Έρνμαν, ίσως σε μια προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί από τη δημόσια εικόνα της ακτιβίστριας αδερφής της.

Η Μπέα, που έχει διαγνωστεί με ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας), έχει βιώσει εκφοβισμό, παρενόχληση και διαρκείς επικρίσεις που στοχεύουν συχνά το επώνυμο «Τούνμπεργκ» και το ακτιβιστικό έργο της Γκρέτα.

Το 2019, η Γκρέτα είχε αναγνωρίσει τη συναισθηματική επιβάρυνση που δεχόταν η Μπέα, η οποία τότε ήταν μόλις 13 ετών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτή που υποφέρει είναι η αδερφή μου».

Έξι χρόνια μετά, η Μπέα ακολουθεί τα βήματα της μητέρας τους, της διάσημης μεσόφωνου Μαλένα Έρνμαν, στον δρόμο για μια διεθνή μουσική καριέρα. Η ίδια έχει δηλώσει πως η φωνή της «χτίστηκε από τον πόνο», με αφορμή την πρόσφατη εμφάνισή της στο Musikaliska της Στοκχόλμης, την ίδια αίθουσα όπου απονεμήθηκε το Νόμπελ στον Άλμπερτ Αϊνστάιν πριν από έναν αιώνα.

Σύμφωνα με ανάρτησή της στο Instagram, κάποιοι θεατές έδειχναν «τρομαγμένοι», άλλοι ούρλιαζαν ή κάλυπταν τα αυτιά τους. Ωστόσο, όπως ανέφερε, πλέον δεν την επηρεάζουν.

«Δεν με νοιάζει αν αγαπούν ή μισούν την τέχνη μου, αρκεί να νιώθουν κάτι. Όχι οίκτο. Αγάπη ή μίσος. Αυτός είναι ο στόχος του καλλιτέχνη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Μπέα Έρνμαν γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2005, είναι κόρη της Μαλένα Έρνμαν και του Σβάντε Τούνμπεργκ, Σουηδού παραγωγού και σεναριογράφου. Ενώ η Γκρέτα πήρε το επώνυμο του πατέρα τους, η Μπέα φέρει το επίθετο της μητέρας της, μια επιλογή που ενδέχεται να δείχνει από νωρίς την ταύτισή τους σε επίπεδο καλλιτεχνικής ταυτότητας.

Μητέρα και κόρη έχουν διαγνωστεί με ΔΕΠΥ, ενώ η οικογένεια έχει μιλήσει ανοιχτά για τη νευροδιαφορετικότητα στο απομνημονευματικό βιβλίο των Τούνμπεργκ «Το Σπίτι μας Φλέγεται» (Our House Is On Fire), που κυκλοφόρησε το 2020.

Η Μαλένα περιγράφει τη «διαφορετικότητα» των παιδιών της ως «υπερδύναμη» και όχι ως «αναπηρία», επισημαίνοντας ότι αποτελεί τη «βάση κάθε τέχνης».

Η καλλιτεχνική φύση της Μπέα φάνηκε από μικρή ηλικία. Στα 13 της, τραγούδησε το «Bara Du Vill» («Μόνο αν το θέλεις») στο σουηδικό τηλεοπτικό σόου Bingolotto. Το κανάλι τη χαρακτήρισε τότε ως «τεράστιο ταλέντο», ενώ η Γκρέτα εξέφρασε δημόσια την υπερηφάνεια της για την «υπερταλαντούχα αδερφή» της.

Ωστόσο, η Γκρέτα αναγνώρισε τον αντίκτυπο που είχε η δημοσιότητά της στην Μπέα. Μετά την πασίγνωστη ομιλία της στον ΟΗΕ, το 2019, είχε δηλώσει: «Η αδερφή μου είναι 13 χρονών και έχει υποστεί συστηματικό εκφοβισμό, απειλές και παρενόχληση. Όσοι γράφουν απειλές και μίσος σε εμένα, τα απευθύνουν σε όλη την οικογένεια – ακόμα και σε εκείνη».

Εκείνη την περίοδο, η Μπέα δημοσίευσε ένα συναισθηματικό μήνυμα στο Instagram λέγοντας πως «περνά κάτι δύσκολο», ενώ τόνισε πόσο πληγώνουν ακόμα και τα «μικρά πράγματα» όπως ένα αρνητικό σχόλιο.

Παρά τα όσα βίωνε, συνέχισε να στηρίζει την Γκρέτα, συμμετέχοντας στη δράση Fridays for Future που ξεκίνησε το 2018.

Σε πρόσφατο Instagram Story, κατήγγειλε τη σουηδική βιομηχανία θεάματος για τη στάση της απέναντι σε νεαρές καλλιτέχνιδες με ταλέντο. Με screenshot σημειώματος από το κινητό της, ανέφερε ότι ένα τέτοιο κορίτσι «δεν λαμβάνει προσκλήσεις, χειροκροτήματα ή καρδιές στα σχόλια».

Περιέγραψε τη «μοναξιά» που βιώνει μια τέτοια ύπαρξη μέσα σε «διαρκή παρακολούθηση», σημειώνοντας ότι το να αντέχει κανείς χωρίς να χάνει την αξία του, αποτελεί πράξη γενναιότητας.

Το ξέσπασμα της Μπέα συνέπεσε με τις εξελίξεις σχετικά με την κράτηση της Γκρέτα και των υπόλοιπων 12 ακτιβιστών της «freedom flotilla», που απέπλευσαν από την Ιταλία την 1η Ιουνίου με στόχο την ευαισθητοποίηση για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα επέτρεπε στο πλοίο Madleen να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας.

Η καμπάνια της Γκρέτα για το κλίμα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018, όταν άρχισε να απέχει κάθε εβδομάδα από το σχολείο, διαδηλώνοντας έξω από το σουηδικό κοινοβούλιο. Οι διαμαρτυρίες της γρήγορα απέκτησαν διεθνή διάσταση, συγκεντρώνοντας χιλιάδες υποστηρικτές ανά τον κόσμο.