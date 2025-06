Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι κατηγόρησε το Σάββατο την Ουκρανία ότι ανέβαλε χωρίς προειδοποίηση την προγραμματισμένη παραλαβή χιλιάδων σορών πεσόντων ουκρανών στρατιωτών στα πεδία της μάχης.

Σύμφωνα με το Reuters, στη δεύτερη φάση των ειρηνευτικών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη, Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να προχωρήσουν σε νέες ανταλλαγές αιχμαλώτων – δίνοντας προτεραιότητα στους νεαρότερους και πιο βαριά τραυματισμένους – και να επιστρέψουν τις σορούς 12.000 νεκρών στρατιωτών.

Το Σάββατο, έφτασαν στο προκαθορισμένο σημείο ανταλλαγής, οι πρώτες 6.000 σοροί, τοποθετημένες σε φορτηγά-ψυγεία, ωστόσο η ουκρανική πλευρά δεν εμφανίστηκε για να τις παραλάβει.

🇺🇦🇷🇺 Ukraine does not want to pick up its dead! Ukrainian delegation STILL not at exchange location — Kiev hasn't set date, nor handed over list of POWs Lieutenant General Zorin confirms 1st batch of Ukrainian soldier bodies ARRIVED on site -> This would bankrupt zelensky, as… pic.twitter.com/35SGbwpqLv

Λίγο αργότερα, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προέβη σε μία ανατριχιαστική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ισχυριζόμενος ότι η Ουκρανία αρνήθηκε να παραλάβει τους νεκρούς της γιατί αφ’ ενός θα πρέπει να αναγνωρίσει ακόμα 6.000 θανάτους -καθώς μέχρι τώρα θεωρούνταν αγνοούμενοι- και αφ’ ετέρου γιατί δεν θέλει να πληρώσει τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων.

The Kiev bastards don't want to take the bodies of their dead soldiers. There are two reasons: it's scary to admit that there are 6,000 of them and they don't want to pay widows. What Satanic scum! Burn them in hell!