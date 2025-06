Τραγικό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Τουρκία, όταν ένας εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από έκρηξη που προκλήθηκε την ώρα που άνοιγε το καπάκι βυτιοφόρου ενώ ταυτόχρονα κάπνιζε.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media προκαλώντας σοκ και έντονο προβληματισμό για την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας σε εργασιακούς χώρους.

Σύμφωνα με το republic, το ατύχημα συνέβη σε εργοστάσιο ηλιέλαιου στο Νίζιπ, στην επαρχία Γκαζιαντέπ της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Ο 27χρονος Μπεκίρ Α., σύμφωνα με τις αναφορές, άνοιγε το καπάκι του βυτιοφόρου πετρελαίου με αναμμένο τσιγάρο στο στόμα, όταν σημειώθηκε ξαφνική έκρηξη. Το καπάκι εξερράγη στο πρόσωπό του, εκτοξεύοντάς τον κυριολεκτικά στον αέρα, προτού προσγειωθεί στο έδαφος με σοβαρά εγκαύματα.

Το τρομακτικό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του εργοστασίου και το σχετικό βίντεο έγινε αμέσως viral στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter), προκαλώντας θύελλα σχολίων. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την ανησυχία τους για την κατάσταση του εργάτη, ενώ άλλοι εστίασαν στην απερίσκεπτη συμπεριφορά του και την έλλειψη τήρησης μέτρων ασφαλείας.

