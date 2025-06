Ένα μικροσκοπικό ευρωπαϊκό νησί που βρίσκεται ανάμεσα στη βόρεια Ισπανία και τη νότια Γαλλία αλλάζει κυριαρχία (εθνική δικαιοδοσία) κάθε έξι μήνες λόγω μιας ιδιαίτερης συνθήκης που είχαν υπογράψει οι δύο χώρες μεταξύ τους, πριν από τρεις αιώνες.

Σύμφωνα με τη NewYork Post, το νησί των Φασιανών (Île des Faisans στα γαλλικά, Isla de los Faisanes στα ισπανικά) βρίσκεται στον ποταμό Μπιδασόα (Bidasoa), στα σύνορα Γαλλίας και Ισπανίας, κοντά στη Χώρα των Βάσκων. Είναι ένα ακατοίκητο έδαφος μήκους περίπου 201,17 μέτρων και «εναλλάσσεται μεταξύ της ισπανικής πόλης Ιρούν και της γαλλικής πόλης Χενταγιέ», σύμφωνα με την ιστοσελίδα τουρισμού της περιοχής.

Η διαδικασία αλλαγής της κυριαρχίας γίνεται δύο φορές τον χρόνο και σηματοδοτείται από επίσημη στρατιωτική παρέλαση, που προκύπτει από τη Συνθήκη των Πυρηναίων.

Η ασυνήθιστη συμφωνία, που υπογράφηκε στις 7 Νοεμβρίου 1659, έθεσε τέλος στον γαλλοϊσπανικό πόλεμο και καθιέρωσε το έρημο νησί ως σύνορο μεταξύ των δύο εθνών, θέτοντας ουσιαστικά το κομμάτι της περιοχής υπό ισπανικό έλεγχο από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 31 Ιουλίου και υπό γαλλική διακυβέρνηση από την 1η Αυγούστου έως τις 31 Ιανουαρίου.

