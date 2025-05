Η Σασκάτσουαν, στoν δυτικό Καναδά, κήρυξε την Πέμπτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των δασικών πυρκαγιών, αποτελώντας τη δεύτερη επαρχία της χώρας που λαμβάνει αυτό το μέτρο, μετά τη Μανιτόμπα, όπου μια μέρα νωρίτερα οι αρχές είχαν διατάξει την άμεση εκκένωση 17.000 κατοίκων.

«Είμαστε αντιμέτωποι με πολύ σοβαρή κατάσταση», εξήγησε ο Σκοτ Μόου, ο επαρχιακός πρωθυπουργός στη Σασκάτσουαν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Fire crews fighting a wildfire near Creighton, Saskatchewan, barely escaped after a fire almost surrounded them. Firefighter Trevor Gene recorded this dramatic video. pic.twitter.com/Y7aceaaFZl

Κάπου 4.000 κάτοικοι της επαρχίας απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις εστίες τους στην αρχή της εβδομάδας και, καθώς δεν αναμένονται βροχοπτώσεις, «λαμβάνουμε όλα τα πιθανά μέτρα για να προετοιμάσουμε τις κοινότητές μας», είπε. «Οι μετεωρολογικές προβλέπεις δεν είναι καλές. Φαίνεται ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο», συμπλήρωσε.

Η Μανιτόμπα, που ζει τη χειρότερη έναρξη της περιόδου των δασικών πυρκαγιών εδώ και χρόνια, κήρυξε προχθές Τετάρτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διέταξε να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι πολλών μικρών κοινοτήτων.

Landsat satellites captured imagery of active fires in north-central Saskatchewan, described by the Saskatchewan Public Safety Agency as the “busiest, most active fire level” this early in the season. Future #Landsat data will help assess landscape impacts. pic.twitter.com/pGRKoDrzDd