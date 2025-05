Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχτηκε «μια στιγμιαία απώλεια του ελέγχου» σε ένα νέο κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος εκτιμώντας παρά ταύτα ότι η επιχείρηση ήταν επιτυχής.

«Επεξεργαστήκαμε ένα σχέδιο με τους Αμερικανούς φίλους μας για να έχουμε ελεγχόμενες τοποθεσίες διανομής όπου μια αμερικανική εταιρία θα μπορούσε να διανείμει τρόφιμα σε παλαιστινιακές οικογένειες», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια ομιλίας στην Ιερουσαλήμ.

«Υπήρξε μια στιγμιαία απώλεια του ελέγχου» μπροστά στη μαζική συρροή Παλαιστινίων προς ένα κέντρο που άνοιξε σήμερα στη Ράφα (στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας), αλλά «ευτυχώς ξαναπήραμε τον έλεγχο», πρόσθεσε ο Νετανιάχου. «Η σημερινή διανομή της βοήθειας από τους Αμερικανούς προμηθευτές ήταν επιτυχής», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Σε βίντεο που έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο, φαίνονται δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι να έχουν «πλημμυρίσει» ένα από τα νεοσύστατα κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης.

🚨Thousands of starved Gazans storm the dystopian Israeli-American aid complex in Rafah after being forced to stand in endless queues & bake in the sun in a fenced concentration camp while being subjected to biometric surveillance



US mercenaries & Israeli troops are opening fire pic.twitter.com/vd22T4WSLg