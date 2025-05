Χιλιάδες Παλαιστίνιοι φαίνονται σε βίντεο που έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο να έχουν «πλημμυρίσει» ένα από τα νεοσύστατα κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης.

Footage purportedly shows thousands of Palestinians overrunning one of the aid distribution sites in southern Gaza's Rafah a short while ago. There is no immediate comment from the IDF on the incident. pic.twitter.com/CvAsfyHLGz

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μετέδωσε το ισραηλινό κανάλι Channel 12, δυνάμεις των ΗΠΑ ή ο IDF φέρονται να άνοιξαν πυρ στην ευρύτερη περιοχή, σε μια προσπάθεια να διαλύσουν τα πλήθη. Ωστόσο, στο ίδιο ρεπορτάζ, ανώνυμες στρατιωτικές πηγές του Ισραήλ αναφέρουν πως ο IDF δεν έκανε χρήση πυρών.

Οι Times of Israel, αναφέρουν ότι προς το παρόν δεν έχει γίνει επίσημο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό (IDF) σχετικά με το περιστατικό, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για αποχώρηση των Αμερικανών φρουρών ασφαλείας από το σημείο.

🚨Thousands of starved Gazans storm the dystopian Israeli-American aid complex in Rafah after being forced to stand in endless queues & bake in the sun in a fenced concentration camp while being subjected to biometric surveillance



US mercenaries & Israeli troops are opening fire pic.twitter.com/vd22T4WSLg