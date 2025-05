«Ξεκάθαρη παραβίαση» των Πρωτόκολλων της Γενεύης του 1977 που αφορούν την προστασία των αμάχων χαρακτήρισε ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Κιθ Κέλογκ το ρωσικό μπαράζ με 367 πυραύλους κατά της Ουκρανίας, την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποιούσε ότι η «σιωπή της Αμερικής και του υπόλοιπου κόσμου ενθαρρύνει τον Πούτιν».

This is Kyiv. The indiscriminate killing of women and children at night in their homes is a clear violation of the 1977 Geneva Peace Protocols designed to protect innocents. These attacks are shameful. Stop the killing. Ceasefire now. pic.twitter.com/89XRWZcP21

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ τόνισε ότι η απάντηση στο χειρότερο κύμα ρωσικών επιθέσεων, πρέπει να είναι η ενίσχυση των δυτικών κυρώσεων.

Την άσκηση της «μέγιστης διεθνούς πίεσης» μετά την νέα πολύνεκρη νυκτερινή επίθεση στην Ουκρανία που προκάλεσε τον θάνατο 12 ανθρώπων, ζήτησε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας. «Είναι αποτρόπαιο να βλέπει κανείς παιδιά ανάμεσα στα αθώα τραυματισμένα ή σκοτωμένα θύματα», δήλωσε μέσω του Χ.

Last night's attacks again show Russia bent on more suffering and the annihilation of Ukraine. Devastating to see children among innocent victims harmed and killed. My thoughts are with the families today.



We need the strongest international pressure on Russia to stop this war.