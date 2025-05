Τραγικό τέλος βρήκε ένας 53χρονος άνδρας στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όταν μια πτυσσόμενη σκάλα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης (FDNY) υποχώρησε αιφνιδίως, καθώς προσπαθούσε να διαφύγει από πυρκαγιά σε πολυκατοικία, νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:00, στην οδό Ninth Avenue με αριθμό 3902, στην περιοχή Sunset Park. Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε περαστικός, ο άνδρας φαίνεται να προσπαθεί να διαφύγει από το παράθυρο του τρίτου ορόφου, ενώ καπνοί βγαίνουν από το διαμέρισμα. Ένας πυροσβέστης τον περίμενε στην κορυφή της σκάλας για να τον βοηθήσει.

Κατά την προσπάθειά του να ανέβει στο πρώτο σκαλοπάτι, το ανώτερο τμήμα της σκάλας κατέρρευσε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να πέσει από μεγάλο ύψος, να χτυπήσει σε μια τέντα καταστήματος τύπου ντελικατέσεν και τελικά να καταλήξει στο πεζοδρόμιο.

Όπως αναφέρει η New York Post, θύμα ήταν ο Ασίκ Χουσαΐν πακιστανικής καταγωγής, οδηγός της Uber. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Maimonides, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

HORROR IN NYC: FDNY probes fatal ladder failure in Brooklyn fire rescue. Ashiq Hussain (53) Pakistani immigrant, fell from a 2nd floor window while escaping a fire on Monday. The ladder collapsed, causing Hussain to strike his head on the pavement. He later died at the hospital. pic.twitter.com/DhaxYgZHch