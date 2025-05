Ένα απίθανο «βαποράκι» εντόπισε φύλακες σε φυλακές της Κόστα Ρίκα, καθώς το άτομο που μετέφερε τα ναρκωτικά δεν ήταν άνθρωπος, αλλά μια γάτα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης της Κόστα Ρίκα, το βράδυ της Τρίτης φύλακας της φυλακής Ποκότσι παρατήρησε μια γάτα στο προαύλιο με περίεργο όγκο.

Πλησιάζοντας το ζώο, είδε ότι κάτι ήταν τυλιγμένο στο σώμα του και όταν κατάφερε να το πιάσει, αντιλήφθηκε ποιος κάποιος κρατούμενος το μετέτρεψε σε «βαποράκι».

«Κατά την επιθεώρηση των πακέτων, το ένα βρέθηκε να περιέχει 235,65 γραμμάρια μαριχουάνας, ενώ το άλλο περιείχε 67,76 γραμμάρια πάστας κρακ, μαζί με δύο φύλλα χαρτιού», ανέφερε η αστυνομία.

Βίντεο με τη στιγμή που απομακρύνουν τα ναρκωτικά από τη γάτα έκανε τον γύρο του διαδικτύου και ορισμένοι χρήστες αστειεύτηκαν με το περίεργο περιστατικό.

«Αυτή είναι ο αληθινός εγκέφαλος» και «δεν νευρίασε, τρόμαξε που την ξεσκέπασαν», ήταν μερικά χιουμοριστικά σχόλια.

Authorities in Costa Rica have caught a cat allegedly being used to smuggle drugs into a prison. pic.twitter.com/EgIRXvJy3F