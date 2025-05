Ένας νεαρός τουρίστας ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο που αγγίζει ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, μετά από ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό στο Εθνικό Πάρκο Picos de Europa στη βόρεια Ισπανία, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η nypost.

Σε βίντεο που έγινε viral, ο νεαρός, ντυμένος με ρούχα πεζοπορίας, φαίνεται να πετάει έναν πολύ μεγάλο βράχο από την πλαγιά ενός βουνού, κατά μήκος της δημοφιλούς διαδρομής Cares Trail. Μετά τη ρίψη, ακούγεται ένας εκκωφαντικός ήχος καθώς ο βράχος χτυπά το έδαφος βαθιά μέσα στο φαράγγι.

Οι άνδρες που βρίσκονταν μαζί του ξέσπασαν σε ζητωκραυγές, εμφανώς ενθουσιασμένοι από το περιστατικό, το οποίο όμως θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού ή και θανάτου πεζοπόρων που κινούνταν στο μονοπάτι από κάτω.

Περίπου 2 εκατομμύρια επισκέπτες καταφθάνουν στο πάρκο κάθε χρόνο, με τους 300.000 από αυτούς να διασχίζουν το Cares Trail – τη δημοφιλέστερη διαδρομή του πάρκου.

Αντιδράσεις μετά την δημοσίευση του βίντεο

Μετά τη δημοσίευση του βίντεο, η Ισπανική Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, σύμφωνα με το Need To Know.

«Αυτό το κατόρθωμα μπορεί να σου κοστίσει ακριβά», δήλωσε εκπρόσωπος της Πολιτοφυλακής. «Η ρίψη αυτού του βράχου μπορεί να επιφέρει πρόστιμο από περίπου 5.600 έως και 224.500 ευρώ».

Η ενέργεια χαρακτηρίστηκε ως «πολύ σοβαρή παράβαση», καθώς «η διατάραξη του περιβάλλοντος στο Εθνικό Πάρκο Picos de Europa θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό αδίκημα». Ο εκπρόσωπος προειδοποίησε ότι «όταν επισκέπτεστε εθνικά πάρκα, θυμηθείτε ότι πρόκειται για περιοχές με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία που προστατεύονται αυστηρά».

Παρά τη διάδοση του βίντεο, πολλοί χρήστες εξέφρασαν την οργή τους για την επικίνδυνη πράξη.

«Υπάρχουν κτηνοτρόφοι που περνούν από εκεί κάτω. Το “αστειάκι” σας θα μπορούσε να είχε τραγική κατάληξη», έγραψε κάποιος. Άλλος σχολίασε: «Πρέπει να είσαι τελείως ηλίθιος — θα μπορούσες να πέσεις μαζί με τον βράχο. Η δύναμη και το βάρος του θα μπορούσαν να διαλύσουν έναν άνθρωπο».

Ένας τρίτος επεσήμανε: «Υπάρχει εναλλακτική διαδρομή ακριβώς από κάτω — ελπίζω να μην ήταν κανείς εκεί. Και ας μην ξεχνάμε, πολλοί κάνουν κανό ή αναρρίχηση στην περιοχή — όταν πετάς κάτι, μπορεί να υπάρχει άνθρωπος από κάτω».