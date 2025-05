Νέο μπλακ άουτ στις τηλεπικοινωνίες φαίνεται να κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες στην Ισπανία, λίγες εβδομάδες μετά τις προηγούμενες μαζικές διακοπές ρεύματος που προκάλεσαν χάος και μεγάλες οικονομικές απώλειες στη χώρα.

Οι εταιρείες Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil και O2 επηρεάστηκαν από τις διακοπές, οι οποίες έπληξαν επαγγελματικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων υγείας. Οι καταγγελίες αυξήθηκαν, καθώς οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, διαδικτύου και επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης τέθηκαν εκτός λειτουργίας νωρίς σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με την DailyMail, εντοπίζονται επίσης προβλήματα σε περιοχές της Μαδρίτη, Ανδαλουσίας, Γαλικίας, της Χώρας των Βάσκων, της Αραγονίας, της Ναβάρα και της Βαλένθια.

Τα δίκτυα που συνεργάζονται με την Telefónica φαίνεται να είναι αυτά που πλήττονται, ωστόσο οι διακοπές δεν φαίνεται να επηρεάζουν την πρόσβαση των ατόμων στα δίκτυά τους.

Η εταιρεία ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναβάθμισης του δικτύου, οι οποίες επηρέασαν μερικές εταιρείες και τις υπηρεσίες επικοινωνίας τους. «Εργαζόμαστε για την αποκατάσταση και κάποιες από τις επηρεασμένες υπηρεσίες έχουν ήδη αποκατασταθεί, όπως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 112, οι οποίες έχουν επανέλθει», ανέφερε η Telefónica.

«Η Ισπανία μόλις χτυπήθηκε από ένα πλήρους κλίμακας μπλακ άουτ στις τηλεπικοινωνίες – οι Movistar, Orange, Vodafone, O2 και Digimobil έπεσαν όλες. Δεν υπάρχει σήμα. Δεν υπάρχει internet. Ακόμα και οι γραμμές έκτακτης ανάγκης 112 βρίσκονται στο σκοτάδι σε μεγάλες πόλεις όπως η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη και η Βαλένθια», έγραψε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Μάριο Ναουφάλ, ιδρυτής της IBC Group.

