Μόλις τρεις λέξεις, «Josy, έλα έξω», ήταν η απαρχή μιας φρικτής επίθεσης με μαχαίρι, κατά την οποία μία νεαρή οικιακή βοηθός παραλίγο να χάσει τη ζωή της σε ένα αρχοντικό αξίας 20 εκατομμυρίων λιρών στο Τσέλσι του Λονδίνου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, την κλήση έκανε ο 26χρονος γιος της εργοδότριάς της, Maximillian Bourne, ένα παγωμένο απόγευμα Κυριακής, τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους. Η Joselia Pereira Do Nascimento, γνωστή ως Josy, υπέθεσε ότι την ήθελε για να του ετοιμάσει φαγητό. Αντί για αυτό, ανοίγοντας την πόρτα του υπογείου υπνοδωματίου της, βρέθηκε αντιμέτωπη με τον Bourne, ο οποίος τη μαχαίρωσε στο πρόσωπο, το στήθος και τα χέρια. Η 30χρονη Βραζιλιάνα δέχτηκε 42 μαχαιριές και στραγγαλίστηκε.

«Ήμουν σίγουρη ότι θα πέθαινα εκεί», αναφέρει η ίδια. «Ακόμη θυμάμαι την ανάσα του και το βλέμμα του, ήταν σαν να ήταν δαιμονισμένος». Όπως έκρινε το δικαστήριο, ο Bourne βρισκόταν σε ψυχωτικό επεισόδιο παρανοϊκού τύπου όταν της επιτέθηκε.

Το δικαστήριο άκουσε επίσης την ανατριχιαστική κλήση του Bourne στις Αρχές, όπου δήλωσε πως μαχαίρωσε «τη γυναίκα-δαίμονα στο σπίτι μου», ενώ αποκάλεσε τον εαυτό του «καλό παιδί από το Τσέλσι».

Πλέον, μετά από μήνες θεραπείας για τα τραύματά της, η Josy μπορεί να περιγράψει πλήρως τα γεγονότα. Όπως λέει, δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Ο Bourne την τράβηξε από την μπλούζα, της κρατούσε τους καρπούς και άρχισε να τη μαχαιρώνει. Όταν την έσπρωξε στον τοίχο, προσπάθησε να τη στραγγαλίσει. «Σκεφτόμουν ότι είμαι νεκρή… αλλά μετά σκέφτηκα την κόρη μου. Για αυτήν ζω σήμερα», δηλώνει.

