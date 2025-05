Ένα «αντίγραφο» της Magna Carta που αγόρασε το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ για 23 ευρώ αποδείχθηκε ότι είναι αυθεντικό, αξίας 19 εκατομμυρίων ευρώ!

Περισσότερα από 700 χρόνια μετά τη σύνταξη του εμβληματικού εγγράφου, νέα ανάλυση έδειξε ότι ο γραφικός χαρακτήρας και οι διαστάσεις του, είναι απόλυτα συμβατά με τα αυθεντικά αντίγραφα.

Μέχρι πρότινος, θεωρείτο ότι υπήρχαν μόνο έξι σωζόμενα πρωτότυπα της ιστορικής Χάρτας.

Η Magna Carta συντάχθηκε το 1215 από τον Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι για λογαριασμό του βασιλιά Ιωάννη, με σκοπό την επίτευξη ειρήνης και θεωρείται θεμέλιο λίθο πολλών συνταγμάτων παγκοσμίως.

Η πρώτη έκδοση ακυρώθηκε, ωστόσο επανεκδόθηκε το 1300 από τον Εδουάρδο Α’, και υποσχόταν προστασία των δικαιωμάτων της Εκκλησίας, περιορισμούς στη φορολογία και πρόσβαση σε αμερόληπτη δικαιοσύνη.

Σχεδόν 650 χρόνια αργότερα, το 1946, το Χάρβαρντ αγόρασε αυτό που θεωρούσε αντίγραφο – για 23 ευρώ (20,73 λίρες) σε δημοπρασία. Όπως αναφέρει η Daily Mail, στον κατάλογο της δημοπρασίας, το έγγραφο περιγραφόταν ως «αντίγραφο… κατασκευασμένο το 1327… κάπως φθαρμένο και λεκιασμένο από υγρασία».

A “copy” of Magna Carta sold to the Harvard Law School Library in 1946 has been identified as one of just six extraordinarily rare originals that survive intact from 1300. pic.twitter.com/1Wid2zfUI6