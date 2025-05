Μια μητέρα βρέθηκε αντιμέτωπη με αρνητικές αντιδράσεις επειδή θήλασε το παιδί της ανενόχλητη σε ένα εστιατόριο.



Σε ένα viral βίντεο που αναρτήθηκε στο X από τον λογαριασμό Liberacrat, μια άγνωστη γυναίκα φαίνεται να θηλάζει ένα μικρό παιδί ενώ κάθεται σε ένα εστιατόριο, όπως ανέφερε αρχικά το Newsweek.



Στο βίντεο, η μητέρα φαίνεται να κάθεται σε ένα μεγάλο τραπέζι και να γευματίζει μαζί με άλλα άτομα. Όταν το παιδί της πεινούσε, έκανε αυτό που θα έκαναν πολλές άλλες γυναίκες στην κατάστασή της – το τάισε.

This woman’s receiving backlash for breastfeeding her (kind of old) child inside a restaurant on Mother’s Day, where other patrons were also trying to enjoy their Mother’s Day and meals with loved ones.



What do you think, did she deserve the backlash? pic.twitter.com/ajG7S1RLcx