Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Κυριακή σε περίπου 60 πόλεις της Γερμανίας ζητώντας να τεθεί εκτός νόμου η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), μετά και την επίσημη ταξινόμησή της ως «εξακριβωμένα ακροδεξιάς» οργάνωσης από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος (BfV).

Η κύρια συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, όπου 7.500 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Πύλη του Βρανδεμβούργου. Με κεντρικό σύνθημα «Τέλος οι δικαιολογίες, απαγόρευση της AfD τώρα!», μεγάλες συγκεντρώσεις έγιναν ακόμη στο Μόναχο και στο Αμβούργο, καθώς και στην Λειψία, στην Δρέσδη, στο Μπόχουμ, στην Νυρεμβέργη, στο Γκέτινγκεν, στο Βισμπάντεν, στο Ντόρτμουντ και σε πολλές άλλες μικρότερες πόλεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι διαδηλώσεις ολοκληρώθηκαν ειρηνικά.

