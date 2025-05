Τον αποκλεισμό των διεμφυλικών ατόμων από τον αμερικανικό στρατό επέτρεψε με χθεσινή του απόφαση προσωρινά στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, όπου την πλειοψηφία έχουν οι συντηρητικοί δικαστές.

Συγκεκριμένα το Δικαστήριο ακύρωσε την αναστολή της εφαρμογής του διατάγματος Τραμπ, την οποία είχε ζητήσει πρωτοβάθμιο δικαστήριο, μέχρι να εξεταστεί η έφεση που έχει καταθέσει η κυβέρνηση.

Δύο ομοσπονδιακοί δικαστές, ένας στην πολιτεία της Ουάσινγκτον και ένας στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, ανέστειλαν την εφαρμογή προεδρικού διατάγματος που απέκλειε τα τρανς άτομα από τις ένοπλες δυνάμεις. Όμως η κυβέρνηση Τραμπ άσκησε έφεση στις αποφάσεις και προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η απόφαση του Δικαστηρίου καταφέρει «ένα συντριπτικό πλήγμα στους διεμφυλικούς στρατιωτικούς που έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους και τη δέσμευσή τους στην άμυνα της χώρας μας», εκτίμησαν σε ανακοίνωσή τους οργανώσεις που είχαν προσφύγει δικαστικά κατά του διατάγματος Τραμπ.

«Τα τρανς άτομα πληρούν τα ίδια κριτήρια και ενσαρκώνουν τις ίδιες αξίες με όλους όσοι υπηρετούν τη σημαία», πρόσθετε η ανακοίνωση, με τις οργανώσεις να δηλώνουν πεπεισμένες ότι ο αποκλεισμός των διεμφυλικών από τον στρατό είναι αντισυνταγματικός και τελικά θα ακυρωθεί από τη δικαιοσύνη.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ εξέφρασε την ικανοποίησή της μέσω του Χ για την απόφαση, την οποία χαρακτήρισε «νέα μεγάλη νίκη του Ανώτατου Δικαστηρίου» ενόψει της αναδιάρθρωσης των ενόπλων δυνάμεων ώστε να απομακρυνθούν από «τη woke ιδεολογία του φύλου».

Τον όρο αυτό χρησιμοποιούν υποτιμητικά οι συντηρητικοί για να χαρακτηρίσουν τις υπερβολικές, όπως εκτιμούν ότι είναι, διεκδικήσεις των φυλετικών ή σεξουαλικών μειονοτήτων.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ χαιρέτισε την απόφαση αναρτώντας στον λογαριασμό του στο Χ το μήνυμα: «Όχι πια τρανς στο υπουργείο Άμυνας».

