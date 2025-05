Ο ινδικός στρατός ανακοίνωσε πριν λίγο ότι το πακιστανικό πυροβολικό άνοιξε πυρ στο ινδικό Κασμίρ, λίγες ώρες μετά την εκτόξευση πυραυλικών επιθέσεων από την Ινδία εναντίον «υποδομών τρομοκρατών» στο πακιστανικό έδαφος.

«Το Πακιστάν παραβίασε για άλλη μια φορά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, εξαπολύοντας βολές πυροβολικού στις περιοχές Μπίμπερ Γκαλί και Πουντς-Ρατζούρι», ανέφερε ο ινδικός στρατός μέσω Χ, συμπληρώνοντας πως αντέδρασε με τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Pakistan again violates the Ceasefire Agreement by firing Artillery in Bhimber Gali in Poonch- Rajauri area.#IndianArmy is responding appropriately in a calibrated manner. pic.twitter.com/mbOXnQ5mMd