Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αντέδρασε την Τρίτη στις αναφορές για τα στρατιωτικά πλήγματα της Ινδίας σε στόχους εντός του Πακιστάν, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «ντροπή» και καλώντας τις δύο χώρες να προχωρήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης.



«Είναι ντροπή. Μόλις το μάθαμε Έχουν πολεμήσει για πολύ καιρό. Έχουν πολεμήσει για πολλές πολλές δεκαετίες… και αιώνες στην πραγματικότητα. Ελπίζω απλώς να τελειώσει πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, σχολιάζοντας αυτό που αναφέρεται ως επιχείρηση Σιντούρ.

«Κανείς δεν θέλει να δει δύο ισχυρά έθνη να ακολουθούν αυτόν τον δρόμο», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Πρόκειται για χώρες με μακρά ιστορία και βαθιές εντάσεις, αλλά ο κόσμος χρειάζεται ειρήνη, όχι περισσότερες συγκρούσεις».

Reporter: Any reaction to the attacks between India and Pakistan?



Trump: It's a shame. We just heard about it as we were walking in the doors of the oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been… pic.twitter.com/lGfWsEZNuL